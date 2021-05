Le Nasdaq s’effondre alors que les investisseurs se débarrassent des mégacaps technologiques

Le logo Nasdaq est affiché sur le site du Nasdaq Market à New York

L’indice Nasdaq a chuté de plus de 2% mardi alors que de fortes baisses des actions de croissance des mégacap ont conduit Wall Street sous des niveaux de négociation records, les investisseurs cherchant un abri dans des parties plus défensives du marché.

Les entreprises technologiques très appréciées, notamment Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) et Facebook Inc (FB.O) ont chuté de 0,6% et 2,4%.

Tous les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont chuté au début des négociations, la technologie (.SPLRCT), les services de communication (.SPLRCL) et la consommation discrétionnaire (.SPLRCD) ayant chuté de plus de 1,5% chacun.

Les secteurs défensifs de la consommation de base (.SPLRCS), des services publics (.SPLRCU) et de l’immobilier (.SPLRCR) ont le moins chuté.

«Lorsque vous atteignez des sommets historiques et que le marché recule, ceux qui ont tendance à conduire à la baisse sont souvent les actions à bêta élevé telles que la technologie», a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés de Charles Schwab. à Austin, Texas.

«Lorsque nous avons des pauses ou des reculs, les gens ont tendance à quitter les valeurs de croissance pour se tourner vers des titres plus défensifs.»

De nombreuses mesures de relance, des campagnes de vaccination rapides et la politique accommodante de la Réserve fédérale ont stimulé un fort rebond de l’économie américaine et poussé Wall Street à des niveaux records cette année. Cependant, les soi-disant «gagnants de la pandémie» ont récemment commencé à tomber en disgrâce.

Les marchés boursiers américains et européens ont également connu une baisse soudaine de 0,5% des volumes importants vers 7h30 HE mardi, laissant les traders se gratter la tête et l’un d’eux l’appelant un «micro flash crash».

À 10 h 03 HE, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) était en baisse de 256,42 points, ou 0,75%, à 33856,81, le S&P 500 (.SPX) était en baisse de 45,00 points, ou 1,07%, à 4147,66, et le Nasdaq Composite (.IXIC) est en baisse de 280,58 points, soit 2,02%, à 13614,54.

Parmi les autres actions, CVS Health Corp (CVS.N) a gagné 2,8% en déclarant un bénéfice du premier trimestre supérieur aux estimations des analystes et en augmentant ses prévisions de bénéfices pour 2021.

Les résultats du premier trimestre ont été largement optimistes. Selon les données IBES de Refinitiv, les bénéfices moyens des sociétés du S&P 500 devraient avoir augmenté de 46% au cours du trimestre, par rapport aux prévisions d’une croissance de 24% début avril.

Les investisseurs attendent également des données toute la semaine, y compris les données sur la masse salariale non agricole du ministère du Travail, qui devraient être publiées vendredi. Le rapport devrait montrer une augmentation des ajouts d’emplois en avril.

Les émissions en baisse ont dépassé le nombre des avanceurs pour un ratio de 3,19 pour 1 sur le NYSE et un ratio de 5,83 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 42 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 45 nouveaux sommets et 59 nouveaux creux.