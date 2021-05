Le Nashville SC a battu l’Austin FC 1-0

24/05/2021 à 05:31 CEST

le Nashville a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Austin ce lundi dans le Stade Nissan. le Nashville SC Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Véritable lac salé. Du côté de l’équipe de Los Verdes, le Austin FC perdu par un résultat de 2-0 lors du duel précédent contre le LA Galaxy. Avec ce résultat, le set tennesien est quatrième, tandis que le Austin il est le douzième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe du Tennesian, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score avec un but de Fidèle à la minute 36. Avec ce 1-0 terminé la première moitié du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

L’entraîneur Los Verdes a donné accès à Cascante, Gallagher, Stroud, Fagundez Oui Manneh remplacer Romagne, Hoesen, La mise en réseau, Dominguez Oui Pereira, tandis que de la part du Nashville il a été remplacé Badji, Mukhtar, Haakenson Oui Washington pour Sapong, Cadix, Muyl Oui Fidèle.

L’arbitre a montré un carton jaune à Austin (Pereira), En attendant il Nashville SC n’en ai vu aucun.

Avec ce résultat, le Nashville monte à 10 points et reste à la place de l’accès à une place de playoff pour le titre et le Austin continue avec six points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Austin FC comme lui Nashville SC jouera un nouveau match contre lui Sounders de Seattle et le Atlanta United respectivement.

Fiche techniqueNashville SC:Willis, Romney, Zimmerman, Lovitz, Johnston, Godoy, Mccarty, Leal (Washington, min 79), Muyl (Haakenson, min 79), Sapong (Badji, min 56) et Cadix (Mukhtar, min 67)Austin FC:Stuver, Besler, Romaña (Cascante, min.34), Kolmanic, Nick Lima, Pereira (Manneh, min.81), Ring, Pochettino, Domínguez (Fagundez, min.81), Hoesen (Gallagher, min.62) et Redes (Stroud, min 62)Stade:Stade NissanButs:Leal (1-0, min. 36)