Le Nashville SC bat l’Impact de Montréal 0-1

09/12/2021 à 04:01 CEST

Les Nashville joué et a gagné 0-1 le match de dimanche dernier dans le Stade Saputo. Les Impact de Montréal est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 3-1 contre le Toronto FC. Du côté de l’équipe tennésienne, le Nashville SC il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui La ville de New York et le Atlanta United, par 3-1 et 0-2 respectivement. Avec ce bon résultat, l’ensemble Tennesien est second, tandis que le Impact de Montréal il est septième à la fin du match.

Pendant la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-temps du duel est venu le but pour l’équipe de Tennesian, qui a sorti son score grâce à un but de Zimmerman à la minute 66, concluant la confrontation avec un résultat de 0-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Impact de Montréal a donné accès à Quioto, Kizza et Ibrahim pour Johnsen, Brault-Guillard et Bassong, Pendant ce temps, il Nashville a donné le feu vert à Godoy, Johnston, Aké Loba, Muyl et Danladi pour Matt lagrassa, Meunier, Rivières, Sapong et Moukhtar.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, un pour les joueurs de la Impact de Montréal et trois pour les joueurs de la Nashville SC. Du côté des joueurs montréalais, la carte est allée à Bassong et de la part des joueurs tennésiens de Moukhtar, Tah Anunga et Willis.

Avec cette victoire, le Nashville SC Il monte à 41 points et se place à la deuxième place du classement, occupant une place qualificative pour une place qualificative pour le titre. Pour sa part, Impact de Montréal il reste avec les 31 points avec lesquels il a atteint cette journée de compétition, également en mesure d’accéder à une place en play-offs pour le championnat.

Fiche techniqueImpact de Montréal :Pantemis, Bassong (Ibrahim, min.73), Kamal Miller, Waterman, Wanyama, Ahmed Hamdi, Brault-Guillard (Kizza, min.65), Choinière, Torres, Mihailovic et Johnsen (Quioto, min.61)Nashville SC :Willis, Zimmerman, Romney, Miller (Johnston, min.64), Tah Anunga, Matt Lagrassa (Godoy, min.46), Mukhtar (Danladi, min.91), Washington, Lovitz, Ríos (Aké Loba, min.65) et Sapong (Muyl, min.81)Stade:Stade SaputoButs:Zimmerman (0-1, min. 66)