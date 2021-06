Le Nashville SC et l’Impact de Montréal se partagent les points après un match nul 1-1

in

27/06/2021 à 04h36 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Nissan et qui a affronté le Nashville et à Impact de Montréal il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Nashville SC Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre le Les Red Bulls de New York. En ce qui concerne l’équipe de Montréal, le Impact de Montréal a dû se contenter d’un nul contre lui DC United. Après le score, l’équipe de Tennesian était en quatrième position, tandis que le Impact de Montréal, pour sa part, est septième en fin de match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la mi-match est venu le but de l’équipe montréalaise, qui a profité du jeu pour ouvrir la marque avec un but de Struna à la 64e minute. Nashville SC grâce à un but de Danladi quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90, terminant ainsi le match sur le score de 1-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Nashville ils entrèrent Tah Anunga, Fidèle, Danladi, Zimmerman Oui Rivières remplacement McCarty, Haakenson, Muyl, Johnston Oui Sapong, Pendant ce temps, il Impact de Montréal a donné accès à Quioto, Maciel, tours, Choinière Oui Bayiha pour Toye, Amour sejdic, Kamal meunier, Ibrahim Oui Kizza.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Lovitz, du Nashville SC et trois pour Camacho, Toye Oui Kamal meunier, de l’équipe de Montréal.

Avec cette cravate, le Nashville SC il s’est classé quatrième au classement avec 15 points, plutôt que de se qualifier pour une place en séries éliminatoires. Pour sa part, Impact de Montréal avec ce point, il est resté en septième position avec 13 points, occupant une place d’accès à une place en séries éliminatoires pour le titre à la fin du match.

Fiche techniqueNashville SC :Willis, Romney, Maher, Lovitz, Johnston (Zimmerman, min.77), Godoy, Mccarty (Tah Anunga, min.68), Haakenson (Leal, min.68), Muyl (Danladi, min.68), Mukhtar et Sapong (Ríos, min.77)Impact de Montréal :Pantemis, Camacho, Kamal Miller (Torres, min.80), Struna, Amar Sejdic (Maciel, min.76), Piette, Mihailovic, Kizza (Bayiha, min.80), Brault-Guillard, Ibrahim (Choinière, min.80) ) et Toye (Quioto, min.68)Stade:Stade NissanButs:Struna (0-1, min. 64) et Danladi (1-1, min. 90)