Le Nashville SC prend les trois points contre Chicago Fire (5-1)

18/07/2021 à 04h36 CEST

le Nashville signé une performance exceptionnelle après avoir battu le le feu de Chicago lors de la réunion tenue dans le Stade Nissan ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 5-1. le Nashville SC il est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 1-0 contre le Union de Philadelphie. De la part de l’équipe de l’Illinois, le le feu de Chicago a remporté le Ville d’Orlando par 3-1 et auparavant il l’a fait aussi, contre le Atlanta United par 3-0. Après le résultat obtenu, l’équipe du Tennesian est quatrième, tandis que le le feu de Chicago il est douzième après la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Nashville SC, qui a tiré le coup de canon sur le Stade Nissan à travers un peu de Moukhtar à 11 minutes. Après cela, il a écrit le Nashville SC à 13 minutes grâce à un autre but de Moukhtar. Après un nouveau jeu, il a augmenté le score de l’équipe du Tennesian avec un triplé de Moukhtar à la 16e minute, permettant le 3-0. Puis l’équipe de Tennesian a marqué à nouveau à la 40e minute avec un but de Sapong. Il a coupé les différences le le feu de Chicago à travers un peu de Aulneraie quelques instants avant le coup de sifflet final, à la minute 47, mettant ainsi fin à la première mi-temps avec le résultat de 4-1.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Nashville SC, qui a mis plus de terres entre les deux grâce à l’objectif de Tah Anunga à 62 minutes, terminant le match sur le score de 5-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Nashville SC sauté du banc Matt lagrassa, Muyl, Cadix, Haakenson Oui Danladi remplacement McCarty, Moukhtar, Sapong, Tah Anunga Oui Fidèle, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Offor, Giménez, Bornstein, Stojanovi & cacute; Oui Espinoza, qui est entré par Beri & cacute;, Herbiers, Navarrais, Médran Oui Aulneraie.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à le feu de Chicago (Pinède Oui Navarrais). Il a également montré un carton rouge à l’équipe de l’Illinois, ce qui a conduit à l’expulsion de Kappelhof. Au contraire, l’équipe de Tennesian a laissé le jeu vide de cartes.

Avec ce bon affichage le Nashville SC Il compte déjà 22 points en Major League Soccer et reste à la quatrième place du classement, en position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, le feu de Chicago reste avec les 11 points avec lesquels il a affronté cette dix-septième journée.

Le lendemain de la Major League Soccer, le Nashville SC jouera contre lui L’équipage de Colomb, Pendant ce temps, il le feu de Chicago affrontera contre DC United.

Fiche techniqueNashville SC :Willis, Anibaba, Romney, Maher, Tah Anunga (Haakenson, min.74), Mccarty (Matt Lagrassa, min.65), Leal (Danladi, min.74), Lovitz, Dylan Nealis, Mukhtar (Muyl, min.65) et Sapong (Cadix, min.67)Le feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Pineda, Omsberg, Kappelhof, Medrán (Stojanovi & cacute ;, min.79), Herbers (Giménez, min.46), Sekuli & cacute ;, Navarro (Bornstein, min.79), Frankowski, Aliseda (Espinoza, min.82) et Beri & cacute; (Offor, min.46)Stade:Stade NissanButs:Mukhtar (1-0, min. 11), Mukhtar (2-0, min. 13), Mukhtar (3-0, min. 16), Sapong (4-0, min. 40), Aliseda (4-1, min. 47) et Tah Anunga (5-1, min. 62)