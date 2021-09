Le Nashville SC remporte la victoire après avoir battu l’Inter Miami 1-5

23/09/2021 à 03h37 CEST

Les Nashville a clôturé une magnifique performance contre Miami, qu’il a battu 1-5 lors du match joué dans le Inter Miami ce jeudi. Les Inter Miami est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 0-4 lors du match précédent contre Les Red Bulls de New York. En ce qui concerne l’équipe du Tennesian, le Nashville SC il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Impact de Montréal et le La ville de New York, par 0-1 et 3-1 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec cette défaite, le Miami est resté en neuvième position après la fin du match, tandis que le Nashville est deuxième.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Nashville SC, qui a tiré le coup de canon sur le Inter Miami par un but de Moukhtar à la minute 6. Après un nouveau jeu le score de l’équipe de Tennesian a augmenté, ce qui a augmenté les distances mettant le 0-2 au moyen d’un but de Zimmerman à la 39e minute, concluant la première période avec le résultat de 0-2.

La seconde mi-temps a commencé face à face pour lui Nashville SC, ce qui a augmenté sa différence avec un autre autant de Moukhtar, qui a ainsi réalisé un doublé quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 48. Mais plus tard, l’équipe de Miami s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Higuain à la 64e minute, mais l’équipe tennésienne a pris ses distances grâce à un but de Fidèle dans la minute 70. L’équipe de Tennesian a rejoint à nouveau, qui a pris ses distances en établissant le 1-5 au moyen d’un but de Johnston dans les dernières minutes du match, en particulier en 96, terminant ainsi le match avec le score de 1-5.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Miami qui sont entrés dans le jeu étaient Brek Karité, Robinson et Sami Guédiri remplacement Carranza, Gibbs et Pizarre, tandis que les changements dans le Nashville Ils étaient Muyl, Cadix, Tah Anunga, Aké Loba et Haakenson, qui est entré pour remplacer Moukhtar, McCarty, Sapong, Fidèle et Godoy.

Au cours des 90 minutes de la réunion, trois cartes au total ont été présentées. Les Miami a dû faire face à la sanction de Grégore avec un carton jaune et l’expulsion de Grégore (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les joueurs du Nashville SC subi la sanction de Moukhtar.

Avec cette bonne performance, le Nashville SC Il compte déjà 44 points en Major League Soccer et reste à la deuxième place du classement, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, Inter Miami il reste avec 32 points avec lesquels il a atteint la trente-quatrième journée.

Fiche techniqueInter Miami :Marsman, Gregore, Makoun, Leerdam, Matuidi, Chapman, Morgan, Gibbs (Robinson, min.68), Carranza (Brek Shea, min.68), Pizarro (Sami Guediri, min.88) et HiguaínNashville SC :Willis, Zimmerman, Romney, Johnston, Godoy (Haakenson, min.84), Mccarty (Cadix, min.76), Mukhtar (Muyl, min.68), Maher, Lovitz, Sapong (Tah Anunga, min.76) et Leal (Aké Loba, min.84)Stade:Stade Inter Miami CFButs:Mukhtar (0-1, min. 6), Zimmerman (0-2, min. 39), Mukhtar (0-3, min. 48), Higuaín (1-3, min. 64), Leal (1-4, min. 70) et Johnston (1-5, min. 96)