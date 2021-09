Le Nashville SC remporte la victoire contre New York (3-1)

09/04/2021 à 03h44 CEST

Les Nashville a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui La ville de New York ce samedi dans le Stade Nissan. Les Nashville SC est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Atlanta United. Du côté de l’équipe de New York, le La ville de New York est venu de battre 2-0 à Révolution de la Nouvelle-Angleterre lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe de Tennesian est deuxième à la fin du match, tandis que le La ville de New York est quatrième.

La première partie de la confrontation a débuté de manière favorable pour l’équipe tennésienne, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Moukhtar à la 30e minute. Nashville SC, qui a pris ses distances grâce à un but seul Latinovitch à la 32e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 2-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Tennesian, qui a augmenté son compte de buts par rapport à son rival avec un autre but de Moukhtar, qui a ainsi réalisé un doublé à 69 minutes. Il a coupé les distances les La ville de New York avec un peu de Castellanos En 91, pendant la prolongation, l’arbitre a décidé d’ajouter le match, terminant le match avec un résultat final de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Nashville de Gary Smith soulagé Muyl, Aké Loba, Cadix, Matt lagrassa et Haakenson pour Rivières, Sapong, Moukhtar, Tah Anunga et Washington, tandis que le technicien du La ville de New York, Ronny Deila, a ordonné l’entrée de Andrade, Tailles Magno, Gloster et Zelalem fournir Médine, Rodriguez, Amundsen et Acevedo.

L’arbitre a montré six cartons jaunes et deux cartons rouges pendant le match. Du Nashville jaune sanctionné Muyl, Moukhtar et Haakenson, tandis que de la part du La ville de New York admonesté Médine, Castellanos et Acevedo. Les joueurs avertis avec un carton rouge ont été McCarty par les joueurs tennésiens et Moralez pour les joueurs new-yorkais.

Avec cette défaite, après la fin du match, le La ville de New York il s’est classé quatrième au classement avec 34 points, occupant également une place qualificative pour une place en séries éliminatoires. Les Nashville SC, pour sa part, a atteint la deuxième place avec 38 points, en accédant à une place en séries éliminatoires pour le titre.

Fiche techniqueNashville SC :Willis, Miller, Romney, Maher, Tah Anunga (Matt Lagrassa, min.84), Mccarty, Ríos (Muyl, min.46), Lovitz, Washington (Haakenson, min.88), Mukhtar (Cádiz, min.84) et Sapong (Aké Loba, min.79)La ville de New York:Johnson, Latinovich, Medina (Andrade, min.75), Amundsen (Gloster, min.77), Tinnerholm, Parcs, Acevedo (Zelalem, min.77), Moralez, Rodríguez (Talles Magno, min.75), Morales et CastellanosStade:Stade NissanButs:Mukhtar (1-0, min. 30), Latinovich (2-0, min. 32), Mukhtar (3-0, min. 69) et Castellanos (3-1, min. 91)