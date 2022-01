Le National Journal défend le journaliste qui a tweeté Trump devrait ‘F-ck Off’

Le National Journal se tient aux côtés d’un journaliste qui a sournoisement supprimé des tweets appelant Donald Trump à « se faire foutre » et décrivant Ben Shapiro comme « un fou ultra-conservateur ».

Selon son profil LinkedIn, Zachary Weisz travaille au National Journal depuis mai 2020, date à laquelle il a été embauché en tant que chercheur politique. Actuellement, le point de vente le répertorie comme « associé en matière de politique et de visualisation des données ». Sa signature est apparue sur au moins deux articles publiés par le National Journal en décembre.

Comme de nombreux journalistes du monde des médias d’entreprise, Weisz a un compte Twitter qu’il a récemment purgé de tout contenu critiquant les conservateurs et célébrant les démocrates.

En janvier 2021, Wiesz a accusé l’ancien président Donald Trump et le sénateur républicain Ted Cruz d’avoir « attisé le feu » entourant l’émeute du 6 janvier au Capitole. Dans le même fil de tweet, Weisz a également exprimé l’espoir que « Trump f-cks off ».

En novembre 2020, Weisz a qualifié Ben Shapiro du Daily Wire de « fou ultra-conservateur ».

« Même ce fou ultra-conservateur traite Trump d’imprudent », a-t-il écrit.

Plus récemment, en août 2021, Weisz a félicité la représentante démocrate Cori Bush pour avoir protesté contre la fin du moratoire sur les expulsions.

« Un effort assez incroyable de la part du représentant Bush pour forcer cela à se produire », a-t-il tweeté.

Interrogé par The Federalist pour savoir si les lecteurs peuvent faire confiance aux reportages de Weisz pour être justes, le rédacteur en chef du média, Jeff Dufour, a déclaré que le média soutenait le journaliste.

« Les décennies de couverture non partisane et non idéologique du National Journal and Hotline parlent d’elles-mêmes. Des journalistes d’horizons différents nous ont rejoints, et nous leur faisons confiance pour qu’ils adhèrent à nos normes de reportage impartial », a déclaré Dufour au Federalist.

Weisz n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Jordan Boyd est rédacteur à The Federalist et coproducteur de The Federalist Radio Hour. Son travail a également été présenté dans The Daily Wire et Fox News. Jordan est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme. Suivez-la sur Twitter @jordangdavidson.