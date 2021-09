Le National Videogame Museum fait une visite en direct de l’île de leur exposition Animal Crossing

The Animal Crossing Diaries est une exposition en ligne couvrant la dernière année et un peu de la pandémie à travers Animal Crossing: New Horizons, racontant les histoires des joueurs, des parents et des archivistes qui ont joué au jeu.

Il est hébergé par le National Videogame Museum, un musée basé au Royaume-Uni qui couvre… les jeux vidéo, évidemment. Pour célébrer le lancement des Diaries, ils effectuent actuellement une tournée en direct sur leur île, expliquant ce que le projet signifie pour eux, comment ils ont contacté les gens et pourquoi ils ont décidé de le lancer.

Nous sommes en direct avec notre visite de l’exposition en ligne Animal Crossing (île) en seulement 30 minutes! Rejoignez nos commissaires, @carmineclaire, @EmilyRMarlow, @MPenningtor et @LeahDungay sur YouTube : https://t.co/vWw03ls7MA – Le Musée national du jeu vidéo (@nvmuk) 23 septembre 2021

Rejoignez-nous pour une expérience en direct un peu plus relaxante avant le Nintendo Direct de ce soir !