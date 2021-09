Le Natural Diamond Council lance la campagne « Thank You, By the Way »

La série de neuf exécutions créatives fera ses débuts sur les réseaux sociaux du NDC cette semaine

Le Natural Diamond Council (NDC), avec le soutien du Responsible Jewellery Council (RJC), lance une nouvelle campagne destinée aux consommateurs intitulée « Thank You, By the Way ». La cible de la campagne est les consommateurs qui veulent plus que jamais savoir d’où viennent leurs produits et l’impact de leurs achats sur les pays producteurs et les communautés locales, a déclaré la société.

La campagne omnicanale présente une variété de faits intéressants sur la durabilité de l’industrie du diamant naturel, soulignant à la fois les avantages socio-économiques et communautaires. La série de neuf exécutions créatives fera ses débuts sur les réseaux sociaux du NDC cette semaine, avec une page dédiée sur Only Natural Diamonds. La campagne peut être vue en version imprimée dans la prochaine édition COUTURE de Women’s Wear Daily.

Ce n’est pas un nouveau sujet pour l’industrie du diamant, a déclaré David Kellie, PDG du Natural Diamond Council. « Au cours des deux dernières décennies, l’industrie a fait ce travail, plaçant la durabilité au premier plan de tout ce qu’elle fait. Mais maintenant plus que jamais, les consommateurs en ont envie, ils veulent connaître l’impact de ce qu’ils achètent et comment leurs achats contribuent aux régions et aux communautés qui les produisent. À travers cette campagne, nous tenons à remercier nos consommateurs pour leur confiance et leur soutien à faire le bien autour de nous », a ajouté Kellie.

Créé en 2005, le RJC est l’organisme d’éthique et de durabilité de l’industrie mondiale de la joaillerie et de l’horlogerie. Le certificat acclamé du RJC est audité de manière indépendante et garantit que les acteurs de l’industrie répondent aux normes les plus élevées en termes d’éthique des affaires, de droits de l’homme et du travail, de santé, de sécurité et de gestion de l’environnement. Le RJC accélère également la progression de l’industrie vers l’Agenda 2030 des Nations Unies et les 17 Objectifs de développement durable (ODD), en partenariat avec le Pacte mondial des Nations Unies.

Lire aussi : Comment les applications de réseaux sociaux ouvrent la voie à la monétisation du contenu

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.