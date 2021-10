Le navigateur Brave remplace Google par son propre moteur de recherche

TL;DR

Le navigateur Brave dispose désormais de son propre moteur de recherche. Le moteur de recherche remplace Google comme nouveau navigateur par défaut, du moins pour les nouveaux utilisateurs. Il remplace également les valeurs par défaut précédentes pour d’autres pays, y compris Qwant et DuckDuckGo.

À partir de maintenant, les nouveaux utilisateurs qui passent au navigateur Brave verront le moteur de recherche personnalisé de l’entreprise activé par défaut (via The Verge). Pour la grande majorité des utilisateurs, il remplacera Google, qui était le précédent par défaut dans la plupart des pays. En France et en Allemagne, le moteur de recherche Brave remplace respectivement Qwant et DuckDuckGo.

Comme il s’agit d’une fonctionnalité du navigateur Brave, les utilisateurs peuvent être assurés que le logiciel ne suivra pas les utilisateurs, les recherches ou les clics.

Si vous êtes préoccupé par l’efficacité d’un service de recherche aussi jeune, c’est une préoccupation raisonnable à avoir. Brave dit que lorsque son propre moteur ne peut pas produire des résultats suffisamment bons, il tirera les résultats d’autres fournisseurs. Ceci est similaire au fonctionnement de Bing de Microsoft.

Le navigateur Brave est gratuit et ne contient aucune publicité, pour le moment. Brave a déjà annoncé qu’il mettrait bientôt des publicités dans son service gratuit et déploierait simultanément une version payante sans publicité.