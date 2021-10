Le navigateur Brave remplace Google par son propre moteur de recherche

Brave, le navigateur axé sur la confidentialité qui bloque par défaut les publicités et les trackers tiers, utilise par défaut son propre moteur de recherche, a annoncé la société. La modification sera appliquée aux nouveaux utilisateurs et affectera le moteur de recherche utilisé via la barre d’adresse du navigateur. Brave Search remplacera Google aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, Qwant en France et DuckDuckGo en Allemagne. D’autres pays seront basculés dans les mois à venir.

C’est une étape importante pour le moteur de recherche naissant de Brave, qui a été lancé en version bêta publique plus tôt cette année, car la plupart des gens ne prennent que ce qu’on leur donne. Le moteur de recherche défini comme paramètre par défaut du navigateur est une tactique de promotion précieuse, et si importante que cette pratique est devenue un élément important de l’examen antitrust. En Europe, Google propose désormais un choix de moteurs de recherche pour les utilisateurs d’Android après avoir été condamné à une amende de 5 milliards de dollars par les régulateurs de l’UE pour, entre autres, avoir illégalement lié la recherche Google à Android. Au fil des ans, Google a également payé des entreprises comme Apple et Firefox pour être le moteur de recherche par défaut dans leurs navigateurs.

« Comme nous le savons par expérience dans de nombreux navigateurs, le paramètre par défaut est crucial pour l’adoption »

« Comme nous le savons par expérience dans de nombreux navigateurs, le paramètre par défaut est crucial pour l’adoption, et Brave Search a atteint la qualité et la masse critique nécessaires pour devenir notre option de recherche par défaut, et pour offrir à nos utilisateurs une expérience en ligne transparente de confidentialité par défaut », a déclaré le cofondateur et PDG de Brave, Brendan Eich, dans un communiqué. Il a ajouté que son moteur de recherche traite désormais « près de 80 millions de requêtes par mois ».

Bien que le changement renforcera la notoriété de Brave Search auprès des utilisateurs de Brave, la part de marché du navigateur est si petite qu’il ne s’enregistre même pas contre des concurrents établis comme Chrome, Safari, Edge et Opera, selon les données de StatCounter. Néanmoins, en septembre 2021, Brave affirme que son navigateur comptait près de 40 millions d’utilisateurs actifs par mois.

En plus de renforcer l’importance du moteur de recherche de Brave, cette décision est un signe de sa confiance dans le nouveau service axé sur la confidentialité. Brave Search est remarquable pour être construit sur l’index Web indépendant de Brave, alors que de nombreux concurrents s’appuient sur un mélange de résultats d’index plus importants comme Bing de Microsoft (bien que Brave ait déclaré qu’il tirerait des résultats d’autres fournisseurs où il ne peut pas produire assez de ses propres). L’entreprise affirme que son moteur de recherche ne suit pas « les utilisateurs, leurs recherches ou leurs clics ».

Parallèlement au changement de moteur de recherche par défaut, Brave lance également un nouveau système d’opt-in permettant aux utilisateurs de contribuer leurs données et d’aider à améliorer ses résultats de recherche. Brave affirme que son projet de découverte Web collecte des données de recherche et de navigation d’une manière qui ne peut pas être liée à des utilisateurs individuels, et qui ne peut pas être vendue à des annonceurs ou remise aux autorités.

Brave Search est actuellement gratuit et ne diffuse aucune publicité, mais la société a déclaré qu’elle prévoyait de déployer des publicités dans sa version gratuite à l’avenir, ainsi que de lancer un service premium sans publicité.