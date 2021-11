Le navigateur Internet de Samsung a-t-il supprimé cette fonctionnalité pratique d’Apple ?

Hadlee Simons / Autorité Android

La version bêta du navigateur Internet Samsung vous permet désormais de déplacer la barre d’URL en bas de l’écran. Cela survient des mois après que Safari sur la version bêta d’iOS 15 a offert la même fonctionnalité. Apple n’a cependant pas été le premier à adopter cette option.

Le navigateur Internet Samsung compte de nombreux fans, grâce à une variété de fonctionnalités intéressantes et à l’intégration avec les propres fonctionnalités de Samsung. Maintenant, une version bêta de l’application a permis une nouvelle fonctionnalité pratique qui a été apparemment inspirée par les plates-formes rivales.

Apple Insider et SamMobile ont signalé que la dernière version bêta du navigateur Internet Samsung permet désormais aux utilisateurs de déplacer la barre d’URL vers le bas de l’écran. L’ancien point de vente note que cela ressemble à une fonctionnalité Safari dans la version bêta d’iOS 15.

Cependant, il convient de noter que déplacer la barre d’URL d’un navigateur de téléphone vers le bas de l’écran n’est pas nouveau. Windows Phone 8 et versions ultérieures disposaient de cette fonctionnalité pendant des années avant qu’Apple et Samsung ne l’adoptent, et Google l’a également expérimenté sur la version mobile de Chrome.

Là encore, le moment choisi pour la décision de Samsung est intéressant, suggérant qu’il était en effet inspiré par Apple plutôt que par les versions précédentes de la fonctionnalité. Dans tous les cas, ce changement est logique étant donné que les écrans des téléphones sont plus hauts que jamais.

Le navigateur Internet Samsung bénéficie également de la fonctionnalité de groupes d’onglets de Chrome et Safari, qui vous permet d’organiser les onglets en groupes (évidemment) et de les nommer. Dans tous les cas, les fans du navigateur de Samsung reçoivent des ajouts bienvenus.