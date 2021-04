Le navigateur Opera prend en charge M1 Mac avec des performances 2x plus rapides

Opera est sorti aujourd’hui avec la dernière mise à jour de son navigateur Mac. La nouvelle version apporte le support officiel d’Apple Silicon et la société affirme que les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances deux fois plus rapides sur les Mac M1.

La semaine dernière, Opera a lancé une refonte moderne de son navigateur minimaliste pour iPhone et iPad. Aujourd’hui, la société a rendu sa nouvelle mise à jour Opera pour Mac disponible, la fonction principale étant le support Apple Silicon.

Opera prend désormais en charge nativement la toute dernière gamme de processeurs Apple M1. Avec la transition d’Intel vers les puces Apple Silicon, Apple est en mesure de mieux contrôler les performances du matériel Mac et des logiciels fonctionnant sous macOS.

Comme Apple, l’objectif d’Opera est de rendre votre expérience en ligne aussi fluide que possible. Avec cette dernière version, Opera fonctionne 2 fois plus vite que la version précédente de notre navigateur. Cela signifie un accès plus rapide à vos sites Web préférés et une transition plus rapide vers les fonctionnalités intégrées d’Opera telles que WhatsApp, Telegram, Twitter et Instagram – le tout parfaitement intégré dans la barre latérale.