Le navire autonome d’IBM traverse déjà l’océan Atlantique sans aide | Moteur

IBM s’apprête à franchir une nouvelle étape : la traversée de l’océan Atlantique avec un navire autonome alimenté à l’énergie solaire.

On parle beaucoup de voitures autonomes, mais bateaux sans pilote Ils peuvent également effectuer de nombreuses tâches importantes, par exemple dans le domaine de l’exploration scientifique, des bateaux de plaisance ou de la surveillance des mers.

IBM, en collaboration avec l’ONG ProMare et d’autres entités, a développé le Navire autonome Mayflower 400, une bateau autonome avec lequel tu essaies traverser l’océan atlantique. Techniquement, c’est un trimaran de 15 mètres de long, 6,2 mètres de large et 5 tonnes.

Votre nom, Fleur de mai, ça a un sens. Vous suivrez le même itinéraire que le Mayflower, un navire de pèlerinage qui a voyagé du Royaume-Uni à la Nouvelle-Angleterre en 1620. Ils ont été les premiers colons anglo-saxons à s’installer sur la côte du Massachusetts, fondant la ville de Plymouth. Tu peux voir le IBM Mayflower 400 en action dans cette vidéo :

Pour la navigation sans pilote, le Mayflower dispose de plus de 50 capteurs différents.

Possède six caméras IBM AI Vision et un système d’intelligence artificielle pour identifier et éviter les obstacles, contourner les courants hostiles et les intempéries. Ces données sont traitées par divers ordinateurs de bord, qui communiquent avec un IBM Power Systems AC922 au sol.

le Trimaran autonome IBM Il a quitté Plymouth, au Royaume-Uni, le 14 juin, et arrivera à Plymouth, aux États-Unis, dans un peu plus d’un mois.

Il dispose de un moteur hybride alimenté par l’énergie solaire mais avec une réserve de diesel de secours, qui peut atteindre une vitesse de 10 nœuds, environ 18 km/h.

Il n’a peut-être pas d’équipage, mais il ne navigue pas non plus à vide. Transporte 700 kilos de capteurs scientifiques, y compris des collecteurs d’échantillons d’eau et d’air, dont les données seront analysées par des scientifiques, pour étudier comment le changement climatique et la pollution affectent les mers.

Si vous souhaitez suivre le voyage du Mayflower 400 à travers l’océan Atlantique, vous pouvez trouver plusieurs vidéos de suivi sur son site officiel. Vous pouvez également jeter un œil à la webcam du navire, pour voir où il navigue en direct.