Le navire du canal de Suez a finalement été libéré, en grande partie grâce à la Lune – .

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous avez entendu parler de la saga du porte-conteneurs qui a passé une semaine solide à bloquer le canal de Suez, un important canal de navigation. L’incident a littéralement sauvegardé des centaines et des centaines de navires qui attendaient de traverser le canal et l’impact total sur l’économie mondiale est quelque chose qui prendra un certain temps à calculer. Les travailleurs ont finalement pu déloger le navire il y a un peu plus d’un jour, et c’était un effort herculéen qui a nécessité la coopération d’un grand nombre de personnes, de navires et même de la Lune elle-même.

Vous voyez, lorsque le navire s’est échoué, il est rapidement devenu clair qu’il ne pouvait pas simplement être inversé ou même tiré des berges boueuses du canal. Le porte-conteneurs est massif et rempli de marchandises et il était tout simplement trop coincé pour le tirer avec un remorqueur ou même une équipe d’entre eux. Au lieu de cela, les sauveteurs ont vérifié le calendrier pour planifier leur attaque et, voyant la pleine lune à quelques jours de là, ils se sont préparés à donner tout ce qu’ils avaient pour décoller le navire pendant que la Lune dominait.

Malgré ce que certains, euh, des gens moins scientifiques voudraient vous faire croire, les marées sont contrôlées par la Lune. Alors que l’orbe rocheux fait le tour de la Terre, l’attraction gravitationnelle du grand corps tire doucement sur l’eau de l’océan. Cela fait monter ou descendre la marée en fonction de l’endroit où vous vous trouvez sur Terre par rapport à la position de la Lune autour de la Terre.

Lorsqu’une super lune se produit, la pleine lune est un peu plus proche de la Terre qu’elle ne l’est en moyenne, ce qui signifie une attraction plus forte sur nos océans et un changement plus spectaculaire des marées. Pour les travailleurs qui luttent pour libérer le porte-conteneurs coincé, les 18 pouces supplémentaires de marée haute que la Lune générerait semblaient être leur meilleure chance de le libérer.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, l’équipage de sauvetage n’avait que quelques jours pour profiter de la marée haute supérieure à la moyenne, alors ils ont attendu et ont regardé le chenal de navigation continuer à emballer avec des navires impatients de passer. En attendant, ils ont creusé autant de sable autour du navire que possible, travaillant nuit et jour pour donner au navire le moindre avantage lorsque le moment est venu de le libérer.

Lorsque la marée a finalement augmenté, les remorqueurs ont recommencé à travailler pour libérer le navire du rivage. Une dizaine de bateaux travaillaient pour pousser et tirer le navire, et l’arrivée d’un remorqueur particulièrement puissant appelé Alp Guard a finalement permis de ramener le porte-conteneurs dans le canal.

Maintenant que le navire est libre, le trafic sur le canal devrait rapidement revenir à la normale. Il y a beaucoup de gens à remercier pour avoir sauvé le navire, mais nous ne pouvons pas oublier de faire un signe de tête à la Lune de la Terre, car elle a également joué un grand rôle.

