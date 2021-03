Le navire du canal de Suez se déplace: EverGiven donne un coup de coude pour la première fois en CINQ jours | Monde | Nouvelles

Le navire Ever Given est bloqué sur la route commerciale essentielle du canal de Suez depuis mardi, alors que les autorités se sont efforcées de libérer le navire. Mais maintenant, après cinq jours, le navire a finalement déménagé après que les autorités ont admis qu’une «erreur humaine» pourrait être à l’origine du blocage du canal. Le chef de l’Autorité égyptienne du canal de Suez, Osama Rabie, a confirmé que les efforts déployés pour déloger le porte-conteneurs avaient permis à sa poupe et à son gouvernail de bouger, mais il a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire quand Ever Given flotterait à nouveau. M. Rabie a déclaré qu’il espérait qu’il ne serait pas nécessaire de recourir à l’enlèvement des centaines de conteneurs de fret à bord du navire de 200 000 tonnes.

Le patron de l’Autorité du canal de Suez a également révélé que «les vents forts et les facteurs météorologiques» n’étaient pas la principale raison du blocage du navire, attribuant au contraire à «des erreurs techniques ou humaines».

Deux autres tentatives pour libérer l’Ever Given de 1300 pieds de long seront faites samedi après l’échec des efforts vendredi.

On pense que des vents violents ont soufflé le navire sur le canal, qui est très étroit en diamètre, mais M. Rabie a confirmé que ce n’était pas la raison principale de l’incident.

La technologie sophistiquée de suivi maritime a été en mesure de simuler le moment exact où le transporteur Ever Given a été coincé dans les rives du canal de Suez le 23 mars.

Une vidéo de Vessel Finder recrée l’accident en utilisant le traqueur embarqué du navire, réussissant à montrer le moment précis où l’Ever Given a viré à bâbord avant d’aller soudainement à tribord et de frapper les berges du canal.

Ever Given s’est échoué à environ 3,7 milles au nord de l’entrée sud du canal, près de la ville égyptienne de Suez, avant de forcer les bateaux de passage à s’arrêter.

Les capitaines semblent compter sur la libération du navire dans les prochains jours et ancrent actuellement à l’extérieur de Suez.

Cette option a été choisie au lieu de naviguer autour du cap de Bonne-Espérance, ce qui ajouterait probablement des jours sur leurs routes et les exposerait même à la menace supplémentaire de piraterie autour des eaux africaines.

Il a ajouté que la société vise à exploiter la puissance des remorqueurs, du dragage et des marées, qui, selon lui, devraient être jusqu’à 50 cm plus haut samedi.

M. Berdowski a déclaré: «La combinaison des [tug] les bateaux que nous aurons là-bas, plus de terrain dragué et la marée haute, nous espérons que cela suffira pour libérer le navire quelque part au début de la semaine prochaine.

Si ce plan échoue, l’entreprise retirera des centaines de conteneurs de l’avant du navire dans le but de le rendre plus léger.

Cela permettrait de soulever efficacement le navire et de tirer beaucoup plus facilement vers la liberté, M. Berdowski ajoutant qu’une grue était déjà en route pour commencer le travail.

Au moins 10 remorqueurs ont déjà été envoyés pour aider le navire à revenir à flot, selon la société japonaise Shoei Kisen, propriétaire du porte-conteneurs.

Le président de la société, Yuki Higaki, a déclaré lors d’une nouvelle conférence que les travailleurs draguent déjà la berge et le fond marin près de la proue de l’Ever Given pour essayer de le décoller.

Le président américain Joe Biden a pesé sur l’histoire, en disant: «Nous avons des équipements et des capacités que la plupart des pays n’ont pas, et nous voyons ce que nous pouvons faire et quelle aide nous pouvons être.»

Le fait que la Maison Blanche veuille même aider ne fait que souligner le caractère crucial du canal de Suez dans la libre circulation des échanges dans le monde, les entreprises et les gouvernements mettant déjà en garde contre les retards de marchandises en provenance d’Asie en raison de la crise.

Les analystes estiment qu’environ 290 millions de livres sterling d’échanges sont bloqués chaque heure que EverGiven est coincé dans le canal de Suez.