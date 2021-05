Le NBCC et Suraksha ont le temps jusqu’au 4 juin pour soumettre des offres révisées pour Jaypee Infratech

Le pourcentage de votes en faveur de permettre aux deux candidats de déposer leur offre finale n’a pas pu être confirmé au moment de la mise sous presse.

Plus des deux tiers des membres du comité des créanciers (CoC) de Jaypee Infratech (JIL) ont voté vendredi en faveur de l’octroi de sept jours au NBCC géré par l’État et au consortium dirigé par Suraksha Realty pour soumettre leurs plans de résolution révisés à acquérir le promoteur immobilier en faillite.

Des sources ont déclaré qu’environ 75 à 76% des membres du CdC ont voté en faveur de laisser du temps du 29 mai au 4 juin aux deux candidats à la résolution pour soumettre leurs offres finales pour JIL. Par la suite, le panel des prêteurs a annulé le vote sur l’offre du 18 mai de Suraksha.

Le pourcentage de votes en faveur de permettre aux deux candidats de déposer leur offre finale n’a pas pu être confirmé au moment de la mise sous presse.

Il s’agit de la quatrième phase du processus d’appel d’offres dans l’affaire de la faillite de JIL. La société a entamé la procédure d’insolvabilité en août 2017 après que le Tribunal national du droit des sociétés a admis une demande d’un consortium dirigé par la Banque IDBI.

