Le NBCC et Suraksha soumettent des offres révisées pour Jaypee Infra

Le tribunal suprême avait également ordonné l’achèvement du processus de résolution en 45 jours, qui a expiré le 8 mai. Une demande a été déposée pour prolonger le délai de recherche de l’acheteur pour JIL.

La NBCC et le groupe Suraksha appartenant à l’État, qui sont en train d’acquérir Jaypee Infratech Ltd (JIL) par le biais d’un processus de résolution de l’insolvabilité, ont soumis leurs offres révisées et ont également clarifié les questions soulevées par les créanciers financiers.

Les entreprises ont également amélioré leurs offres, qui ont été soumises mardi au Comité des créanciers (CoC).

La société de construction NBCC a présenté son offre juste avant minuit tandis que la société immobilière Suraksha, basée à Mumbai, a présenté son plan de résolution mardi après-midi, ont indiqué des sources.

La date limite pour soumettre les offres était le mardi.

Une réunion du CdC se tiendra le 20 mai pour discuter entre autres du (des) plan (s) de résolution final (s), a déclaré JIL dans un dossier réglementaire mercredi.

Les soumissions ont été soumises par les parties dans le cadre du processus de règlement en matière d’insolvabilité d’entreprise (CIRP).

Les sources ont déclaré que le NBCC a offert 200 acres supplémentaires, en particulier pour l’approbation des créanciers, en dehors du projet de route Yamuna Expressway qui relie Noida et Agra dans l’Uttar Pradesh.

Le NBCC a déjà offert 1 903 acres à des prêteurs, à la fois consentants et dissidents, et les 200 acres seront supplémentaires, ont-ils ajouté.

Lors de cette quatrième phase d’appel d’offres, le groupe Surakasha a proposé de céder 2 651 acres aux prêteurs.

Le groupe Suraksha a réservé 1 486 acres à des prêteurs dissidents sur le total des parcelles de terrain proposées dans la proposition.

Lors de la dernière réunion du CdC tenue samedi, les créanciers financiers, qui comprennent des représentants des prêteurs et des acheteurs de maison, ont discuté des offres antérieures des deux sociétés et ont demandé diverses clarifications.

Alors que le groupe Suraksha conservera Yamuna Expressway avec lui-même, NBCC transférera plus de 80% des parts des projets routiers aux banques et aux institutions financières.

Le groupe Suraksha a proposé d’achever les travaux en cours d’environ 20 000 logements en 42 mois. Il a proposé une ligne de crédit de Rs 3 000 crore comme fonds de roulement pour la construction de projets.

Le groupe Suraksha s’est engagé à ce que tout déficit des créanciers dissidents soit comblé par la société au moyen de plus de fonds ou d’actifs.

On estime qu’environ 6 000 crores de roupies seront nécessaires pour achever tous les projets bloqués. Les créances des clients contre les ventes sont estimées à environ Rs 3 500 crore, avaient indiqué des sources.

Il s’agit de la quatrième ronde du processus d’appel d’offres dans l’affaire de la faillite de JIL.

En mars de cette année, la Cour suprême a ordonné que les offres ne puissent être sollicitées qu’auprès du NBCC et du groupe Suraksha.

Le tribunal suprême avait également ordonné l’achèvement du processus de résolution en 45 jours, qui a expiré le 8 mai. Une demande a été déposée pour prolonger le délai de recherche de l’acheteur pour JIL.

JIL a entamé la procédure d’insolvabilité en août 2017 après que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a admis une demande d’un consortium dirigé par la Banque IDBI.

Lors du premier tour de procédure d’insolvabilité, l’offre de Rs 7 350 crore de Lakshadweep, qui fait partie du groupe Suraksha, a été rejetée par les prêteurs.

Le CdC avait rejeté les offres de Suraksha Realty et de NBCC au deuxième tour tenu en mai-juin 2019.

L’affaire a atteint le Tribunal d’appel national du droit des sociétés (NCLAT), puis la cour suprême.

Le 6 novembre 2019, la Cour suprême a ordonné l’achèvement du processus d’insolvabilité de JIL dans les 90 jours et a ordonné que le plan de résolution révisé ne soit invité que par NBCC et Suraksha Realty.

En décembre 2019, le CdC comprenant 13 banques et environ 21000 acheteurs de maison, a approuvé le plan de résolution du NBCC avec un vote favorable de 97,36% au troisième tour du processus d’appel d’offres.

Puis, en mars 2020, le NBCC avait obtenu l’approbation du NCLT pour acquérir JIL.

La réclamation des acheteurs de maison s’élevant à Rs 13 364 crore et les réclamations des prêteurs d’une valeur de Rs 9 783 crore ont été admises l’année dernière.

L’ordonnance a cependant été contestée devant le NCLAT et plus tard devant la Cour suprême, qui, en mars 2020, a ordonné l’appel de nouvelles offres du NBCC et de Suraksha.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.