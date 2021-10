Le Ncase M1, une merveille financée par le crowdfunding d’un boîtier PC, a été abandonné

En 2012, las de l’état déplorable des boîtiers d’ordinateurs à petit facteur de forme (SFF), deux utilisateurs du forum de la communauté HardOCP ont décidé de créer le leur. Wahaha360 et Necere ont proposé le Ncase M1 à 200 $ +, une merveille de 12,7 litres conçue pour utiliser chaque centimètre cube de cet espace à bon escient. Étonnamment, ils ont réussi à attirer l’attention du célèbre fabricant de PC Lian-Li pour fabriquer de petits lots de leur boîtier financé par le crowdfunding en aluminium de haute qualité, et le résultat a été salué par des critiques élogieuses.

Neuf ans plus tard, cependant, Ncase a annoncé qu’il arrêtait définitivement le M1.

C’est une situation étrange. Hier, la société a annoncé qu’elle avait complètement abandonné le M1 – mais du jour au lendemain, le message a été mis à jour pour indiquer que c’est juste le design « classique » actuel qui est parti pour de bon.

Ncase dit à The Verge que c’est parce qu’il y a un successeur en route. « Je peux dire que ce sur quoi nous travaillons suivra la formule que le M1 a mise au point, mise à jour et modernisée pour mieux refléter le marché du matériel actuel », a déclaré Ncase, ajoutant :

Les cartes vidéo, en particulier, ont en moyenne considérablement augmenté au cours des deux dernières années – un fait qui a nui à la compatibilité du M1, qui était auparavant très bonne pour sa taille. Le M1 était déjà très optimisé en termes d’espace, il n’était donc pas possible d’accueillir des cartes aussi volumineuses dans le cadre de la conception actuelle. D’où la nécessité d’une refonte plus approfondie à partir de zéro, ce qui nous permet également d’explorer des méthodes de fabrication alternatives, des mises à jour de la conception visuelle et des fonctionnalités supplémentaires.

Cela a du sens : ce n’est pas un produit particulièrement périmé ou pour lequel la demande s’est soudainement tarie. Bien qu’il existe de nombreux imitateurs dignes comme le Cooler Master NR200 ou le propre TU-150 de Lian-Li – avec également une poignée de transport intégrée soignée – le Ncase M1 est toujours largement considéré comme l’un des meilleurs boîtiers du marché. Les acheteurs potentiels attendaient avec impatience un autre lot, qui était provisoirement prévu pour novembre.

Mais il est vrai que certains des refroidisseurs surdimensionnés de la dernière génération de cartes graphiques empêchent bon nombre d’entre eux de bien s’intégrer dans le M1. (Néanmoins, vous pouvez facilement y insérer une RTX 3080 Ti Founder’s Edition si vous disposez d’un flux d’air suffisant et d’une alimentation puissante. Je l’ai certainement fait !)

Faites l’éloge des panneaux amovibles du M1, un incontournable des étuis Lian-Li. Vous pouvez même installer un lecteur optique mince ou un SSD sous le capot avant.

Il convient de noter que les fondateurs de Ncase travaillent également sur d’autres boîtiers PC. Par exemple : le SSUPD Meshlicious de 14,7 litres, un boîtier grand public que le spécialiste SFF YouTuber Optimum Tech a appelé « le boîtier ITX 2021 à battre », est également un produit Wahaha360 fabriqué par Lian-Li. (Il en va de même pour le FormD T1 de 9,5 litres, un autre boîtier qui est produit en petits lots.) Ncase a également collaboré à un design appelé Mach One – et si vous me disiez que son concept LRPC a inspiré la Xbox One S de Microsoft, ci-dessous, Je ne clignerais pas des yeux.

Concept Ncase contre Xbox One S

Il me semble prématuré d’en verser un pour le meilleur boîtier d’ordinateur que j’ai jamais possédé, un que je prévois de continuer à utiliser pendant des années et un qui fera probablement une apparition dans encore plus de critiques Verge que celles que vous avez peut-être déjà cadencé. Mais même si nous obtenons un jour un Ncase M2, cela ne me dérange pas d’appuyer sur F pour l’héritage que cette marque a construit. Ncase a contribué à changer le visage des boîtiers SFF, et que vous achetiez votre prochain chez eux ou à quelqu’un d’autre, nos bureaux sont meilleurs pour cela.

Penser que le BitFenix ​​Prodigy relativement gigantesque (à droite) était considéré comme un boîtier Mini-ITX révolutionnaire en 2012.