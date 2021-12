Le NCLAT demande au NCLT de reporter l’affaire Arunachalam jusqu’à ce qu’il entende Murugappa holding co

Défendant l’affaire devant la NCLAT, l’avocat d’AIL a soutenu que l’ordonnance de la NCLT avait permis à tort le retrait de la première demande de renonciation.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a ordonné à la formation de Chennai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de reporter l’audience dans l’affaire déposée par Valli Arunachalam et les membres de sa famille contre la société holding du groupe Murugappa, Ambadi Investments (AIL), jusqu’à ce que le tribunal d’appel entende l’appel déposé par AIL dans cette affaire le 20 janvier 2022.

La NCLAT de Chennai a toutefois ordonné qu’avant la prochaine date d’audience, il soit loisible aux parties respectives de déposer leur note de conclusions, avec les citations ou les décisions sur lesquelles elles s’appuient, auprès de la NCLT.

Défendant l’affaire devant la NCLAT, l’avocat d’AIL a soutenu que l’ordonnance de la NCLT avait permis à tort le retrait de la première demande de renonciation. Il a été soutenu que la deuxième demande de renonciation avait été déposée pour la même cause d’action que la première demande de renonciation et était interdite par la loi. Il a donc demandé la suspension de la procédure NCLT, dans l’attente de l’appel.

L’avocat de Valli Arunachalam a déclaré que NCLT a pris en compte la deuxième demande de dérogation, mais qu’aucun appel n’a été retenu et qu’elle a donc atteint la finalité et ne peut pas être contestée maintenant. AIL a soulevé des problèmes techniques et bloqué une audience dans l’affaire pendant 11 mois car ils ne veulent pas que le fond de l’affaire soit entendu, cela a été soumis par l’avocat ajoutant que l’AIL craignait son cas faible, attendu deux mois et demi pour déplacer l’appel afin de créer un faux sentiment d’urgence avant l’audience devant NCLT le lendemain.

La NCLAT, après avoir entendu les arguments des avocats, a ordonné que, bien que les actes de procédure soient déposés dans le cadre de la procédure NCLT, la deuxième demande de renonciation ne soit pas prise en compte avant l’issue de l’appel. La NCLAT a donc ordonné que la procédure NCLT soit reportée au 20 janvier 2022.

À la suite de l’audience devant la NCLAT, lorsque la NCLT s’est chargée d’entendre la deuxième demande de renonciation le 15 décembre, le tribunal a ordonné à AIL de déposer des répliques avant le 3 janvier 2022 tout en reportant l’affaire au 2 février 2022.

Le 8 décembre, le NCLT avait ordonné à AIL et à d’autres membres de la famille Murugappa de déposer leurs réponses à l’avis émis par le tribunal après avoir admis la nouvelle demande de dérogation présentée par Valli Arunachalam et les membres de sa famille.

La NCLT avait fixé au 15 décembre 2021, la prochaine date, tout en offrant une dernière possibilité aux intimés de déposer leurs répliques avant la prochaine date et a déclaré qu’elle entendrait les arguments par la suite.

Valli Arunachalam et sa mère, collectivement appelées la famille MVM, avaient désigné la société holding AIL comme intimée numéro 1 et les membres de la famille de la famille Murugappa qui occupaient également le poste d’administrateurs d’AIL en tant qu’intimés 2 à 10, tout en déplaçant le NCLT en mars de cette année a demandé une dérogation à la norme d’actionnariat minimum pour maintenir l’accusation d’oppression et de mauvaise gestion contre AIL.

Au cours des procédures judiciaires à NCLT, la famille MVM a été invitée à déposer une nouvelle demande de renonciation par le tribunal lorsque les défendeurs ont soulevé des objections avec le premier moyen, soulignant qu’il contenait des erreurs et n’était pas soutenable.

Lorsque la NCLT a saisi l’affaire le 8 décembre, les avocats d’AIL ont fait valoir qu’ils avaient déposé un recours auprès de la NCLAT contre l’ordonnance de la NCLT du 29 septembre 2021 autorisant le retrait de la première demande de renonciation. Il a en outre soutenu que l’appel a été numéroté et qu’en attendant l’audience en appel, le NCLT ne devrait pas entendre la deuxième demande de renonciation.

L’avocat des requérants a fait valoir que les défendeurs ne peuvent pas prolonger la disposition de la deuxième demande de renonciation au motif du dépôt de l’appel, en particulier lorsqu’aucune suspension d’audience de la deuxième demande de renonciation n’a été accordée dans l’appel.

