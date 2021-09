Le NCLT autorise le retrait de Valli d’une demande de renonciation antérieure

in

Avec cette ordonnance en faveur d’Arunachalam, sa nouvelle demande de renonciation ainsi que la pétition de l’entreprise seraient désormais examinées le 13 octobre et les membres de la famille du groupe Murugappa peuvent déposer des réponses à la demande.

Le banc de Chennai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a accueilli mercredi le plaidoyer de retrait relatif à une demande de renonciation antérieure déposée par Valli Arunachalam et les membres de sa famille pour avoir maintenu une pétition de société d’oppression et de mauvaise gestion contre Ambadi Investments (AIL), la société holding. du Groupe Murugappa et des membres de sa famille.

Le banc du NCLT composé de R Sucharita, membre judiciaire, et Anil Kumar B, membre technique, a déclaré dans la présente affaire que le tribunal n’avait pas encore rendu d’ordonnance sur la demande de dérogation déposée en vertu de l’article 241 de la Loi sur les sociétés et, dans ledit circonstances, le retrait d’une demande ne se produira pas et, par conséquent, la règle 82 des règles NCLT, 2016, n’attirera pas le retrait de la présente demande.

“Cependant, sur la base de motifs justes et équitables et sur la lecture de la demande et également sur la base des affirmations faites dans la demande, nous sommes d’avis que la demande de retrait doit être autorisée”, a observé la magistrature.

NCLT, sur la question des nouvelles demandes de renonciation et d’entreprise, a déclaré que la deuxième demande de renonciation a été déposée devant le tribunal alors que la demande de renonciation précédente était en instance, la même chose est devenue infructueuse. “Cependant, en considérant la matrice factuelle de la présente affaire, la deuxième demande de renonciation est enregistrée dans le dossier de ce tribunal, et les objections éventuelles seront prises en compte, à un stade approprié, lorsque l’affaire sera inscrite à l’audience du 13 octobre. », a déclaré le banc.

La famille MVM, qui a l’épouse et les filles de MV Murugappan, l’ancien président exécutif du groupe Murugappa, mène une bataille d’oppression contre la famille Murugappa, recherchant un poste au conseil d’administration et une représentation égale dans l’entreprise familiale Murugappa.

Étant donné que la famille MVM détient moins de 10 % de l’actionnariat, elle avait déposé une demande de renonciation, sollicitant l’autorisation du NCLT d’appuyer la pétition de leur entreprise alléguant l’oppression et la mauvaise gestion contre les membres de la famille Murugappa et les entreprises sous le contrôle d’AIL.

La famille MVM détient 8,21% du capital d’AIL. Les membres du groupe Murugappa ont remis en question la maintenabilité à travers un groupe de 10 applications et ont signalé des erreurs dans le plaidoyer de renonciation tout en demandant le rejet de celui-ci.

Le déclencheur du dépôt de la pétition a été le vote des membres de la famille Murugappa contre la nomination d’Arunachalam, fille aînée de MV Murugappan, en tant qu’administrateur au conseil d’administration de l’AIL, après lui avoir demandé de postuler via l’AGA.

