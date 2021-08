Le NCLT fait signe à la résolution de McLeod Russel

in

En 2019, Yes Bank avait déplacé le NCLT contre la société alléguant un défaut de paiement de Rs 500 crore.

Le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a donné vendredi son accord pour engager une procédure d’insolvabilité contre le fabricant de thé endetté McLeod Russel, une société du groupe Williamson Magor.

Dans un dépôt en bourse vendredi, la société a déclaré que le banc de New Delhi du NCLT, dans son ordonnance du 6 août, avait admis la demande d’insolvabilité déposée par Techno Electric & Engineering, un créancier financier, en vertu de l’article 7 de l’IBC. Le créancier financier avait déposé la demande devant le banc de Kolkata après que la société eut fait défaut de remboursement des prêts à terme de 100 crores de roupies et des intérêts sur ceux-ci.

Plus tard, l’affaire a été transférée à la magistrature de New Delhi. En vertu de la disposition d’IBC, le banc a nommé Kanchan Dutta comme professionnel de la résolution provisoire pour McLeod.

En 2019, Yes Bank avait déplacé le NCLT contre la société alléguant un défaut de paiement de Rs 500 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.