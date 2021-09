Le NCLT réserve son ordonnance sur la demande de retrait de Valli Arunachalam concernant une demande de renonciation antérieure

in

Le NCLT, lors de sa dernière audience, avait ordonné à Arunachalam et à sa famille (famille MVM) de déposer une demande de retrait d’une demande de renonciation antérieure, afin d’en déposer une nouvelle, dans leur affaire contre AIL et les membres de la famille Murugappa.

Le banc de Chennai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a réservé mercredi son ordonnance sur une demande de retrait relative à une demande de renonciation antérieure déposée par Valli Arunachalam et les membres de sa famille pour avoir maintenu une affaire d’oppression et de mauvaise gestion contre Ambadi Investments (AIL), le holding du Groupe Murugappa et des membres de sa famille.

Le NCLT, lors de sa dernière audience, avait ordonné à Arunachalam et à sa famille (famille MVM) de déposer une demande de retrait d’une demande de renonciation antérieure, afin d’en déposer une nouvelle, dans leur affaire contre AIL et les membres de la famille Murugappa.

Bien qu’Arunachalam ait cherché à déposer une nouvelle demande de renonciation, rectifiant les erreurs de la précédente, AIL s’est fermement opposée à cette décision lors de l’audience. Les membres de la famille AIL et Murugappa avaient déposé une dizaine de demandes de rejet de la demande de renonciation elle-même.

La famille MVM, qui a l’épouse et les filles de MV Murugappan, l’ancien président exécutif du groupe Murugappa, mène une bataille d’oppression contre la famille Murugappa, cherchant un poste au conseil d’administration et une représentation égale dans l’entreprise familiale Murugappa.

Étant donné que la famille MVM détient moins de 10 % de l’actionnariat, elle avait déposé une demande de renonciation, sollicitant l’autorisation du NCLT d’appuyer la pétition de leur entreprise alléguant l’oppression et la mauvaise gestion contre les membres de la famille Murugappa et les entreprises sous le contrôle d’AIL. La famille MVM détient 8,21% du capital d’AIL.

Le déclencheur du dépôt de la pétition a été le vote des membres de la famille Murugappa contre la nomination d’Arunachalam, fille aînée de MV Murugappan, en tant qu’administrateur au conseil d’administration de l’AIL, après lui avoir demandé de postuler via l’AGA.

Lors de l’examen de l’affaire mercredi, Pinky Anand, représentant la famille MVM, a fait valoir que les dispositions du Code de procédure civile (CPC) ne s’appliqueraient pas à la présente affaire, qui est régie par les règles du NCLT. La question de l’applicabilité de la SCP a été soulevée par les avocats d’AIL lors de la dernière audience.

Les arguments des avocats étaient centrés sur l’ordonnance 23, règle 1 du CPC, ainsi que sur les règles de la NCLT et les deux parties ont avancé des arguments techniques à ce sujet, AIL plaidant que la demande de retrait ne devrait pas être autorisée.

Anand a soutenu que bien que la procédure initiale ait commencé le 15 mars 2021, nous sommes déjà en septembre et les intimés tentent de retarder la procédure sur des arguments hyper techniques, sans aborder la question principale de l’oppression des actionnaires.

Le Tribunal a également appris qu’AIL avait convoqué l’assemblée générale annuelle et qu’Arunachalam avait soulevé certaines questions sur la conduite des affaires de la société de portefeuille. Le tribunal, après avoir entendu les deux parties, a accordé cinq jours pour déposer de brefs arguments écrits et a réservé l’affaire pour ordonnance.

Arunachalam avait, lors d’audiences précédentes, déclaré au tribunal que les demandes déposées contre sa plainte au nom des membres de la famille du groupe citant des erreurs techniques retardaient les tactiques pour la tenir à l’écart.

Elle avait déclaré qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans la demande de renonciation puisque les règles notariales ont été assouplies pendant la pandémie, et même si le tribunal considère qu’il y a eu une erreur, elle peut être rectifiée en déposant un nouvel affidavit et un papier tampon si nécessaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.