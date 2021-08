Le NDHM envisage de tirer parti des technologies numériques et des TIC pour la prestation des soins de santé du dernier kilomètre, déclare le Dr RS Sharma

L’UHI est sur le point de rendre le paysage de la prestation des services de santé plus compétitif, fiable et accessible.

« La National Digital Health Mission (NDHM) a envisagé de tirer parti des technologies numériques et du réseau de technologies de l’information et de la communication (TIC) en Inde pour permettre la prestation de soins de santé du dernier kilomètre. Sur cette base, il envisage également de créer des registres spécifiques à un domaine en tant que blocs de construction sous la forme d’un registre des établissements de santé pour trouver des hôpitaux en ligne et permettre l’accès aux dossiers médicaux électroniques (DME) pour une prestation de soins de santé efficace », a déclaré le Dr RS Sharma, PDG, National Health Authority, Union Ministry of Health and Family Welfare tout en prononçant sa note d’adieu sous le thème Reconstruire les soins de santé en Inde à l’occasion de la clôture du 20 août du Virtual FE Healthcare Summit qui a débuté le 18 août 2021.

« Cela améliorera encore la qualité des soins de santé en tirant parti du système de santé numérique pour l’accessibilité, l’abordabilité et la fiabilité des soins de santé afin d’aider également les personnes dans les zones reculées. Ce type de communication numérique rendra des services rentables grâce à l’accès à un grand nombre de cliniciens et aidera à générer des données pertinentes pour les décideurs de la santé, non seulement en médecine moderne, en médecine préventive, en système traditionnel de médecine et en yoga pour un système de santé plus inclusif grâce à des interventions telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) », a expliqué le Dr Sharma, ajoutant qu’il disposera également d’une application ou d’une passerelle de paiement pour accéder aux services de santé sous la forme d’une interface de santé unique (UHI) comme l’interface de paiement unique (UPI ) qui est le système robuste de l’Inde pour les transactions numériques aujourd’hui.

La création d’un identifiant de santé numérique aidera à rassembler les dossiers de santé de manière horizontale pour une prestation de soins de santé efficace. Ce sera un identifiant unique pour extraire les dossiers de santé pertinents pour afficher ces dossiers de manière non discrétionnaire et non sponsorisée.

« Le NDHM envisage de créer un registre des professionnels de la santé pour rechercher des médecins de manière holistique et inclusive en créant des plateformes, des registres et des répertoires. Cela permettra aux dossiers médicaux électroniques (DME) d’être accessibles par divers systèmes et registres spécifiques à un domaine via l’interface de santé unifiée (UHI) très similaire à l’interface de paiement unifiée (UPI). Cela fonctionnera comme un lien avec les applications et les registres spécifiques à un domaine pour améliorer la visibilité pour la communauté des patients et les médecins. Cela englobera des aspects de découvrabilité qui permettront la réservation en ligne des hôpitaux et des téléconsultations », a déclaré le Dr Sharma.

L’UHI est sur le point de rendre le paysage de la prestation des services de santé plus compétitif, fiable et accessible. Nous avons un réseau omniprésent de 120 crores de connexions téléphoniques, 70 crores de connexions Internet et 60 crores d’abonnés mobiles. Nous avons les prix des données qui sont les plus bas au monde et le modèle de consommation est également de 12 Go par mois et par personne, ce qui est très énorme.

« Les réseaux mobiles indiens rassemblent davantage de données que ce qui se fait aux États-Unis et en Chine. Cela montre le potentiel de l’Inde dans la construction d’une infrastructure de soins de santé numérique utilisant des utilitaires numériques et des identifiants pour une population de 129 crores d’abonnés aux cartes Aadhar », a conclu le Dr Sharma.

