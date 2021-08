Le NDHM va responsabiliser les Indiens en générant un identifiant de santé unique pour chaque patient, déclare le Dr Sangita Reddy

L’Inde est en train de devenir l’économie numérique à la croissance la plus rapide au monde sur l’indice d’adoption numérique.

La mission nationale de santé numérique (NDHM) lancée en août 2020 autonomisera les Indiens en générant un identifiant de santé unique lié à Aadhar pour chaque patient, un registre des établissements de santé, un répertoire numérique de médecins du nom digi-doctor, un dossier de santé électronique (DSE) pour chaque patient, a déclaré le Dr Sangita Reddy, codirectrice générale d’Apollo Hospitals Enterprises, lors de son discours d’ouverture sur le thème – “Riding The New Wave – l’impératif numérique pour les prestataires de soins de santé indiens et la voie à suivre” à l’occasion du troisième jour du Virtual FE Healthcare Summit qui a débuté le 18 août et se terminera le 20 août 2021.

Le Dr Reddy a en outre expliqué que Covid a provoqué une crise économique et sociétale sans précédent dont l’ampleur est écrasante et a laissé de nombreux enfants orphelins et de nombreuses vies ont été perdues, mettant l’accent sur les leçons apprises et la voie à suivre pour l’humanité.

Elle a souligné que le lancement par le Premier ministre de l’e-RUPI est une étape bienvenue vers l’autonomisation numérique des Indiens pour accéder aux soins de santé de manière transparente.

« Le DSE deviendra le fondement structurel de tous les transferts de données et contribuera à générer la capacité d’interopérabilité sémantique afin que les médecins et les autres parties prenantes du système de santé puissent communiquer efficacement. Cela conduira également à des directives de traitement standard, à des transactions de santé transparentes et à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour les soins aux patients. Diverses technologies seront utilisées pour la gestion de la santé de la population pour de meilleurs résultats cliniques de 30% à 40% et réduiront les coûts de santé de 40%. L’espérance de vie prolongée et l’utilisation efficace des ressources de santé feront partie de la transformation numérique », a ajouté le Dr Reddy.

Dans le cadre de la transformation numérique, Apollo Hospital Group, via son service de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a pu souscrire à 10 millions d’abonnés dans plus de 400 villes du pays, ce qui a établi un record de 40 000 livraisons de médicaments en une seule journée. Avec les interventions numériques, les ventes des pharmacies en ligne devraient augmenter de 10 à 12 % par rapport aux ventes totales des pharmacies et la télémédecine devrait croître de 31 % au cours des cinq prochaines années.

Le Dr Reddy a déclaré : « Les soins de santé doivent être prioritaires car ils sont un catalyseur de croissance et également la prescription du bonheur et de la prospérité. La santé est le secteur à la croissance la plus rapide et devrait croître de 370 milliards d’ici 2025 et l’Inde est en train de devenir l’économie numérique à la croissance la plus rapide au monde sur l’indice d’adoption numérique.

Selon les économistes, la santé a amélioré la qualité de vie et contribué à la productivité du travail au 20e siècle. Ils ont également attribué un tiers de la croissance économique des pays avancés aux soins de santé de la population humaine mondiale.

« L’Inde est sur la voie de la transformation numérique car elle compte un demi-milliard d’abonnés à des connexions Internet. Le rapport Health Unite du ministère des Technologies de l’information réalisé en collaboration avec les hôpitaux Apollo il y a dix ans a jeté les bases de la future stratégie de soins de santé numériques », a conclu le Dr Reddy.

