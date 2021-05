Le Nebraska adopte un projet de loi sur les services bancaires cryptographiques

Alors qu’au niveau fédéral, les régulateurs ne semblent pas pouvoir comprendre Bitcoin et crypto, mais au niveau des États, des progrès importants ont été accomplis vers l’adoption des crypto-monnaies.

Comme nous l’avons signalé, le Wyoming, Miami, le Kentucky et de nombreux autres États ont pris de grandes mesures pour fournir un environnement réglementaire favorable à la croissance des activités de cryptographie et des affaires.

Le Nebraska est le dernier dont la législature unicamérale de l’État a adopté un projet de loi visant à créer une charte bancaire d’État pour les institutions de dépôt d’actifs numériques, similaire aux institutions de dépôt à usage spécial du Wyoming telles que Kraken Financial et Avati Financial.

Le projet de loi 649, qui est maintenant dirigé vers le gouverneur du Nebraska Pete Ricketts, créerait une charte qui fournira aux institutions des lieux de garde de leurs actifs cryptographiques,

«Lorsque le projet de loi a été présenté en janvier, il y avait une distance entre le secteur bancaire et les partisans des institutions de dépôt d’actifs numériques», a déclaré le sénateur Matt Williams, président du comité des banques, du commerce et des assurances de la législature. «C’était 18 semaines de négociations constantes», avec le plus grand désaccord sur l’utilisation du mot «banque».

En tant que tel, contrairement aux banques SPDI du Wyoming, le projet de loi du Nebraska exigerait que les institutions liées à la cryptographie utilisent des «actifs numériques» avant «banque».

De plus, les banques d’actifs numériques du Nebraska ne seront pas autorisées à accepter les dépôts fiduciaires. Ils ont également un capital de réserve minimum de 10 milliards de dollars.

Les banques d’actifs numériques du Wyoming et du Nebraska ne peuvent pas prêter en fiat et sont tenues de détenir 100 de ses actifs dans des réserves. Les banques d’actifs numériques du Nebraska sont autorisées à demander l’accès au système de paiement de la Réserve fédérale.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.