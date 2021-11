Le négoce de gaz au comptant atteint un niveau record en octobre

Le volume des échanges mensuels en octobre était supérieur aux 7,7 lakh mBtu de gaz échangés au cours des six premiers mois de l’exercice en cours.

Indian Gas Exchange (IGX) a atteint un record de 10,3 millions de lakh d’unités thermiques britanniques (mBtu) de volumes de gaz en octobre, la plate-forme découvrant des prix inférieurs aux taux au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) asiatique. La plupart des échanges ont été effectués par le biais de contrats mensuels, qui ont enregistré des transactions de 9,4 lakh mBTu en octobre. Le volume des échanges mensuels en octobre était supérieur aux 7,7 lakh mBtu de gaz échangés au cours des six premiers mois de l’exercice en cours.

Le prix moyen des contrats mensuels découverts sur le marché au comptant en octobre était de 27,6 $/mBtu, tandis que les tarifs du GNL au comptant en Asie se situaient entre 30 et 35 $/mBtu tout au long du mois.

« Une meilleure découverte des prix que les marchés au comptant mondiaux a attiré des acheteurs vers la bourse, et nous avons maintenant de nombreux nouveaux acheteurs et vendeurs sur IGX », a déclaré Rajesh Kumar Mediratta, directeur général et PDG d’IGX à FE. « Certaines sociétés de commercialisation de GNL, qui vendaient traditionnellement directement aux clients, ont acheté du gaz via IGX en octobre », a déclaré Mediratta, ajoutant que « maintenant les acteurs du gaz ont commencé à utiliser IGX pour gérer leurs déséquilibres via des contrats plus courts ».

Les experts du secteur ont noté que la décision du ministère du Pétrole et du gaz naturel de l’Union en août d’autoriser les producteurs de gaz nationaux (avec liberté de commercialisation) à vendre 10 % de leur production annuelle par le biais d’échanges de gaz pourrait également avoir contribué à l’augmentation des volumes d’échanges sur IGX. La décision a ouvert la voie à Reliance Industries (RIL) et BP pour vendre une partie de la production du champ en eau ultra-profonde du bloc KG-D6 à IGX. Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) peut également vendre du gaz en échange de son gaz en eau profonde U1B situé dans le bloc KG-DWN 98/2.

La première plate-forme d’échange de gaz du pays a été lancée en juin 2020 pour offrir plus de flexibilité aux utilisateurs en leur offrant plus d’options pour réserver le carburant sur des contrats à court terme. Bien que plus de 80 % des importations soient effectuées dans le cadre de contrats à long terme à des prix prédéterminés, une partie importante des acheteurs est vulnérable à la hausse enregistrée des prix spot mondiaux.

Comme FE l’a récemment signalé, les sections de l’industrie qui utilisent le gaz naturel comme carburant ou matière première et les sociétés de commercialisation du gaz de ville subissent de plein fouet les taux record du marché au comptant du GNL sur les marchés mondiaux. Au cours des six premiers mois de l’exercice 22, 15 678 millions de mètres cubes standard de GNL ont été importés, ce qui a répondu à 49 % de la demande intérieure.

La demande de gaz naturel sur le marché domestique dépend traditionnellement des engrais, des entités de distribution de gaz de ville, de l’électricité, des raffineries et des industries pétrochimiques. L’impact des prix plus élevés du GNL se fait sentir de manière disproportionnée parmi les utilisateurs en fonction de facteurs tels que l’accès à du gaz domestique moins cher et les subventions gouvernementales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.