Le nègre du prince Harry est «obsédé» par l’enquête sur les «hommes qui abandonnent la société» | Royale | Nouvelles

Prince Harry: la raison de « faire de l’argent » derrière les mémoires, selon un expert

Le duc de Sussex a annoncé qu’il partagerait ses « hauts et ses bas » dans un mémoire qui sera publié l’année prochaine. Annonçant l’accord avec les éditeurs Penguin Random House, Harry a déclaré qu’il réfléchirait sur les “erreurs et les leçons apprises” au cours de sa vie et qu’il serait “précis et totalement véridique”. L’homme de 36 ans, qui vit maintenant en Californie avec sa femme Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales, a employé M. Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, comme nègre.

Le romancier américain a déjà travaillé avec la star du tennis Andre Agassi pour produire son autobiographie après sa retraite, mais s’adressant au New York State Writers Institute en 2005, il a détaillé “l’histoire qui a changé sa vie”.

Il a déclaré: “Les anciens du New York Times me racontaient” une histoire va changer votre vie, vous feriez mieux d’espérer que ce soit la bonne “.

“J’ai eu beaucoup de chance que cette histoire soit arrivée et c’est comme l’amour, tu n’as pas à te demander, tu sais juste.

“Je savais que c’était mon histoire, je savais aussi que ça pouvait aller dans les deux sens.

Le prince Harry publiera un mémoire plus tard cette année (Image: GETTY)

Le duc et la duchesse de Susses vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

“Cela a définitivement changé ma vie et m’a donné de la confiance en tant qu’écrivain et un élan, ce qui est si important.

“C’était un article sur Bob Satterfield, un boxeur des années 50 et j’ai appris qu’il dormait sur des bancs de parc à LA.”

Satterfield, qui n’a jamais combattu pour le titre des poids lourds, figure dans la liste des 100 plus grands puncheurs de tous les temps du magazine Ring.

Mais il a pris sa retraite prématurément et est malheureusement décédé d’un cancer à l’âge de 53 ans.

M. Moehringer a expliqué pourquoi il avait suivi l’exemple même si c’était des années après les funérailles de Satterfield.

M. Moehringer est lauréat du prix Pulitzer (Image : GETTY)

Il a ajouté: “Je ne pouvais pas croire que cela pouvait être vrai parce qu’il était très célèbre dans les années 50, il était le poids lourd le plus meurtrier de tous ceux qui sortaient de cette division, c’était un tueur à gages.

“Mais il avait aussi un défaut tragique – il ne pouvait pas prendre un coup de poing et cela a conduit à sa retraite anticipée.

“Je l’ai trouvé à LA, j’ai passé un mois avec lui, je lui ai acheté de nombreux déjeuners, j’ai concocté ce profil dont j’étais très fier, puis il est sur le point d’entrer dans le journal avant de passer un appel de dernière minute à Ernie Terrell, un poids lourd qui l’a connu à l’époque.

“Il y a eu ce terrible silence qu’on n’entend que dans le journalisme, puis il a dit ‘Bob Satterfield est mort, il est mort depuis 20 ans’.

“Mon estomac est tombé au sol, je suis sorti et j’ai trouvé mon boxer, je lui ai fait un test sur Bob Satterfield, il a obtenu un A+, à chaque question [right].”

M. Moehringer continuerait à enquêter davantage sur l’histoire, découvrant l’incroyable histoire d’un autre boxeur qui était sorti de la société.

Harry partagera ses « hauts et ses bas » (Image : GETTY)

Il a expliqué: “À leur crédit, les temps de LA m’ont permis de parcourir le pays et de découvrir qui ils ont enterré à Chicago et qui était vraiment le gars avec qui j’ai passé un mois.

“Ils m’ont laissé l’écrire à la première personne comme un roman policier et tisser pourquoi cela m’obsédait, cette question d’hommes qui cachent leur identité et abandonnent la société – c’était mon père.

“C’est l’histoire sur laquelle les gens me demandent le plus souvent, plus souvent que l’histoire qui a remporté le Pulitzer, elle résonne avec les gens.”

Le JR dans le nom de l’auteur signifie Junior, mais M. Moehringer n’a jamais voulu être associé à son père, Johnny Michaels, un DJ new-yorkais qui s’est séparé de sa mère avant même de le connaître.

Mais lui et d’autres personnages avec lesquels son père fréquentait un bar ont inspiré M. Moehringer à commencer à écrire.

Il a précédemment déclaré : « Dans mes cours d’anglais, j’essayais d’écrire des histoires sur ces gars.

M. Moehringer a également écrit ses propres romans (Image: GETTY)

“Et donc parfois je prenais des notes, mais parfois je n’en avais pas besoin parce que certaines des choses qu’ils disaient m’impressionnaient énormément quand j’étais enfant.”

Ces souvenirs allaient former la base de ses mémoires à succès ‘The Tender Bar’.

Selon le livre : « JR Moehringer a grandi en écoutant une voix, la voix de son père disparu, un DJ qui a disparu avant que JR ne prononce ses premiers mots.

“En tant que garçon, JR collait son oreille à un radio-réveil défoncé, s’efforçant d’entendre dans cette voix résonnante les secrets de l’identité et de la masculinité.

“Quand la voix a disparu, JR a trouvé de nouvelles voix dans le bar du coin.

“Un grand vieux saloon new-yorkais, le bar était un sanctuaire pour toutes sortes d’hommes – flics et poètes, acteurs et avocats, joueurs et trébuchements.

“Les personnages flamboyants le long du bar ont enseigné à JR, l’ont soigné et ont fourni une sorte de paternité par comité.”