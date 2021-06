Le néolibéralisme : ni nouveau, ni libéral

Je ne suis pas fier de dire qu’il m’a fallu plus de temps qu’il n’aurait dû pour me détacher de Bill Clinton. Une grande partie de mon histoire en tant qu’électeur a été caractérisée par des engagements fervents envers plus de quelques politiciens que j’ai soutenus presque uniquement parce qu’ils n’étaient pas républicains. Je ne suis pas gêné de le dire, et je ne regrette pas non plus d’avoir voté contre Nixon (et je reste fier d’avoir voté pour McGovern, mais moins fier d’avoir voté pour Eldridge Cleaver quatre ans plus tôt en 68).

Je ne regrette pas non plus d’avoir voté pour Carter. Il est possible que je n’aie jamais voté pour un homme meilleur, et je n’ai sûrement jamais voté contre quelqu’un qui était bien pire que Ronald Reagan. J’ai voté avec enthousiasme pour le billet Mondale/Ferraro en 1984 parce que, si je ne l’avais pas réalisé plus tôt, je savais à ce moment-là que le Gipper était un connard pur et dur, un serviteur affable au service des riches et puissant. Même chose avec George HW Bush, un descendant un peu engourdi des riches qui s’est fait virer après un mandat par Bill Clinton, un gars qui nous a dit qu’il « n’a pas inhalé » et qu’il portait des boxers plutôt que des slips.

Je l’aimais assez pour voter pour lui deux fois. Ma mère, bénissez sa mémoire, aimait le gars, lui pardonnait ses offenses et savait sûrement que les démocrates, cette année-là et la plupart des années, étaient le seul jeu en ville pour les gens de la classe ouvrière. Pas question que j’allais voter pour George HW Bush, et puis, en 1996, je n’étais pas plus enclin à voir Bob Dole comme un « modéré » que je ne le suis à voir un gars comme Mitt Romney comme un « modéré » maintenant. Les deux hommes semblent juste comme des serviteurs consentants de l’oligarchie, qui les récompense et les remercie pour leur service. Les révérences occasionnelles à la décence humaine de base ne sont pas une marque modérée.

Je n’ai jamais aimé Al Gore, mais j’ai voté pour lui. Quiconque n’a pas voté pour Gore a contribué à nous donner George W. Bush, Dick Cheney, la guerre en Irak, un grand retard dans la réponse à la menace croissante du réchauffement climatique, la merde en réponse à Katrina (« helluva job, Brownie ») et le premier des gros bénéfices fiscaux pour les Américains les plus riches. Oh, et ne l’oublions pas, il nous a également donné une récession qui a anéanti la valeur nette de la plupart des maisons de tout le monde, bien que les très riches aient, comme d’habitude, largement épargné le coup, soit en l’attendant, soit en s’enrichissant davantage en achetant des propriétés. quand ils étaient sur une baisse profonde des prix. Oh, et accessoirement, Bush/Cheney nous a laissé l’idée qu’avoir un POTUS vraiment stupide était ok, et qu’un méchant bras droit comme Cheney qui nous a donné un « interrogatoire renforcé » était ok aussi.

J’ai voté pour John Kerry lorsque Bush/Cheney ont eu la témérité de se représenter en 2004. Les républicains n’ont aucune honte. Mais je n’étais pas très heureux que Kerry, un homme totalement dépourvu de charisme, ait choisi John Edwards, célèbre pour sa coupe de cheveux, pour être son colistier, et bien qu’on ait dit qu’Edwards avait un attrait de joli garçon et un bon dossier sur les questions de travail, bientôt et rapidement oublié après avoir eu l’une des affaires adultères les plus insensées et les plus médiatisées en mémoire, une merde plutôt étonnante étant donné le mal qui avait déjà été fait aux démocrates par Bill “Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cela -Femme” Clinton. Ces deux gars ont posé le tapis pour la tolérance du bilan honteux de Trump en matière de comportement sexuel.

Ensuite, j’ai voté deux fois pour Obama, et je ne le regrette absolument pas. Ni, d’ailleurs, je n’avais besoin d’un pire républicain que John McCain pour motiver ce vote. McCain, vous vous en souvenez peut-être, a juré de « mettre l’Amérique en premier », mais il nous aurait confié Sarah Palin, un doodle et un dingbat dipsy. Et bien qu’il ait été et soit généralement qualifié de modéré et de franc-tireur, il ne faut pas grand-chose pour recueillir de tels adjectifs dans un parti aussi immodéré et radicalement de droite que les républicains le sont et le sont depuis plus longtemps que moi. vivant.

J’ai voté contre Trump en 2016 et encore il y a quelques mois. J’irai dans ma tombe en pensant que quiconque ne l’a pas fait était un putz absolu. Et j’ai voté pour Hillary la première fois, même si j’aurais préféré Bernie, et j’ai voté pour Biden la deuxième fois, même si j’aurais préféré Bernie à nouveau. Pourtant, Biden a généralement été un meilleur POTUS que je ne le pensais, et c’est même sans prendre en compte Trump, un homme qui aurait fait en sorte que voter pour Al Capone semble être un meilleur choix.

Mais, comme je le dis dans le titre de cet article, le néolibéralisme n’est ni nouveau ni suffisamment libéral pour être autorisé à régner sur le Parti démocrate. Les positions « dures contre le crime » de Clinton et Biden étaient tout sauf libérales, tout comme la façon lâche de Clinton d’approuver l’abrogation de Glass Steagal. Newt Gingrich a fait beaucoup pour que Bill Clinton ait l’air plus libéral qu’il ne l’était en réalité. Mais il nous a donné Ruth Bader Ginsburg, et il a fait d’autres choses qui l’ont racheté et ont rendu insensé de le dénigrer entièrement, bien qu’il soit beaucoup trop à l’aise avec les riches et les puissants, trop enclin à laisser leur voix avoir plus de poids que ce qui avait autrefois la base ouvrière du Parti démocrate. Je n’ai toujours pas tout à fait compris, par exemple, ce que je ressens à propos de choses comme l’ALENA, mais les preuves ne semblent pas montrer que les gens de la classe ouvrière n’importe où, sauf peut-être en Chine, ont eu une grande longueur d’avance grâce à cet accord commercial.

Cela dit, cependant, sans les limites du mandat présidentiel, j’aurais voté avec empressement pour Clinton contre Bush en 2000, et encore plus ardemment pour Obama en 2016 contre Trump.

Je suis maintenant encouragé par ce qui semble être une résurgence progressive parmi les démocrates, un réengagement envers des politiques de style FDR qui apporteront de l’argent et des emplois à un secteur de la population trop longtemps négligé par le DNC et par ces candidats qui triangulent trop soigneusement et équivoquent leur position sur les problèmes. Nous ne faisons pas non plus avancer l’agenda pour un pays ou un monde meilleur alors que trop d’entre nous sont implacables à laisser le parfait être l’ennemi du bien.

Et il n’y a certainement rien de nouveau ou de libéral à ce sujet.

_______

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return ; js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10&appId=189111304043” ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: ‘votre app id’, status: true, cookie: true, xfbml: true}); } ; (function() { var e = document.createElement(‘script’); e.async = true; e.src = document.location.protocol + ‘//connect.facebook.net/en_US/all.js’; document .getElementById(‘fb-root’).appendChild(e); }());

Lien source

Le post Néo-libéralisme : Ni nouveau, ni libéral est apparu en premier sur ..