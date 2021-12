Le Népal s’efforce de rétablir ses relations bilatérales avec l’Inde dans un contexte de changement de direction

Sortant de l’ombre de la ligne frontalière qui a englouti les relations bilatérales indo-népalaises en 2020, l’année 2021 s’est ouverte avec l’Inde offrant un million de vaccins Covishield fabriqués dans le pays au Népal en janvier alors qu’il luttait pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus.

Au cours d’une année semée de turbulences politiques et de la pandémie de coronavirus resserrant son emprise sur le Népal, 2021 a vu Katmandou s’efforcer de rétablir ses relations bilatérales avec l’Inde avec des entretiens et des visites de haut niveau, au milieu d’un changement de garde à la tête de la nation himalayenne. .

Sortant de l’ombre de la ligne frontalière qui a englouti les relations bilatérales indo-népalaises en 2020, l’année 2021 s’est ouverte avec l’Inde offrant un million de vaccins Covishield fabriqués dans le pays au Népal en janvier alors qu’il luttait pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus. Le virus mortel a jusqu’à présent infecté plus de 825 000 personnes et fait près de 12 000 décès au Népal.

Le même mois, l’Inde a accordé une subvention de 30,66 crore NR (19,21 cr INR) au Népal dans le cadre de son engagement en faveur de la reconstruction des établissements d’enseignement endommagés lors du tremblement de terre dévastateur de 2015, qui a fait près de 9 000 morts et près de 22 000 blessés. Avec cela, l’Inde a remboursé NRs 81,98 crore (INR 51,37 cr) au Népal pour des projets de reconstruction du secteur éducatif.

Les relations bilatérales avaient connu de nouveaux creux en 2020 après que le Népal a publié une nouvelle carte montrant Lipulekh, Kalapani et Limpiyadhura comme ses territoires, incitant l’Inde à avertir Katmandou qu’un tel « élargissement artificiel » des revendications territoriales ne lui serait pas acceptable.

Sur le plan politique intérieur, le Népal en 2021 a vu un changement de direction, le chef du Congrès népalais (NC) Sher Bahadur Deuba devenant Premier ministre pour la cinquième fois en juillet, après un drame à haute tension de plusieurs mois.

Dans un verdict historique du 12 juillet, la Cour suprême a ordonné au président Bidya Devi Bhandari de nommer le chef de l’opposition Deuba au poste de Premier ministre et a rejeté sa décision « anticonstitutionnelle » de dissoudre la Chambre des représentants qui a plongé le pays dans une crise politique majeure.

Le président Bhandari a dissous la chambre basse de 275 membres pour la deuxième fois en cinq mois le 22 mai sur la recommandation du Premier ministre en difficulté KP Sharma Oli et a annoncé des élections anticipées les 12 et 19 novembre. Le 13 juillet, Deuba est officiellement devenu le Premier ministre du Népal. . Cependant, quatre jours seulement après le 18 juillet, le nouveau Premier ministre de 75 ans a créé la surprise en demandant un vote de confiance à la Chambre basse des représentants rétablie et l’a confortablement remporté, évitant ainsi des élections générales dans la nation himalayenne au milieu de la COVID. -19 pandémie.

Le lendemain, le 19 juillet, Deuba, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue indien Narendra Modi, a fait part de ses vues sur le renforcement des relations bilatérales, fondées sur le lien séculaire de l’histoire, de la culture, de la tradition et de la religion. le principal parti d’opposition et le plus grand parti communiste du Népal, le CPN-UML, ont été officiellement divisés en août lorsque le haut dirigeant Madhav Kumar Népal a quitté le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) et a lancé le CPN-socialiste unifié.

Pendant ce temps, Oli a poursuivi sa séquence de controverse en faisant des remarques liées à l’Inde. En juin, alors qu’il était encore Premier ministre, Oli lors d’un événement pour célébrer la Journée internationale du yoga a affirmé que le yoga était originaire du Népal et non de l’Inde. Lord Ram est né dans la région de Madi, dans le district de Chitwan au Népal et non dans celui d’Ayodhya en Inde.

En janvier, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Pradeep Gyawali, s’est rendu à New Delhi et a rencontré son homologue indien S Jaishankar. Au cours de la visite, il a déclaré que New Delhi et Katmandou avaient un « engagement commun » pour résoudre le problème des frontières et a suggéré que les deux parties travaillent sur des modalités pour y remédier. Gyawali était le plus haut dirigeant politique népalais à visiter l’Inde après Oli en 2020 a déclenché la ligne frontalière.

En avril, il a affirmé qu’il n’y avait aucun problème entre le Népal et l’Inde qui ne puisse être résolu par le dialogue, soulignant que les deux pays sont « des amis et non des concurrents ». le niveau d’engagement bilatéral s’est également poursuivi dans l’administration Deuba. Depuis que Deuba est arrivé au pouvoir en juillet, il y a eu plusieurs séries d’interactions entre les deux parties.

Début octobre, une délégation spéciale du Congrès népalais au pouvoir dirigée par son secrétaire général adjoint et ancien ministre des Affaires étrangères Prakash Sharan Mahat est arrivée à New Delhi et a rencontré le ministre des Affaires étrangères Jaishankar et le président du BJP JP Nadda. Les entretiens ont principalement porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales.

Cette visite s’inscrit dans le contexte de la visite de Vijay Chauthaiwale, qui dirige le département des affaires étrangères du Bharatiya Janata Party (BJP), à Katmandou en août à l’invitation de NC dans le cadre des efforts du Népal pour renforcer les relations bilatérales. En septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Jaishankar a rencontré à New York son nouvel homologue népalais, le Dr Narayan Khadka, et tous deux ont convenu de travailler en étroite collaboration pour faire avancer la relation spéciale entre les deux pays.

Début novembre, en marge de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, le Premier ministre Modi a rencontré Deuba pour la première fois après être devenu premier ministre de la nation himalayenne et a eu une « discussion productive » sur les moyens de renforcer davantage la proximité relations bilatérales et lutter contre le changement climatique, Covid-19 et faciliter la reprise post-pandémie.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté des moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale, y compris dans le contexte des efforts en cours contre la pandémie de Covid-19. Le même mois, le chef de l’armée népalaise, le général Prabhu Ram Sharma, s’est engagé dans une visite d’une journée en Inde pour renforcer les liens de défense entre les deux nations voisines.

Lors de sa visite à New Delhi à l’invitation de son homologue indien, le général Manoj Mukund Naravane, Sharma s’est vu conférer le titre honorifique de « général de l’armée indienne » par le président Ram Nath Kovid. L’année 2021 a également vu les États-Unis renforcer leurs liens avec Le Népal dans un contexte où la Chine intensifie ses incursions dans la nation enclavée à travers diverses entreprises d’infrastructure, y compris les projets de connectivité transhimalayenne, dans le cadre de l’ambitieuse Belt and Road Initiative (BRI) de Pékin.

Le secrétaire d’État adjoint américain pour l’Asie du Sud et l’Asie centrale, Donald Lu, a rencontré en novembre le Premier ministre Deuba à la résidence de ce dernier et a discuté de diverses questions, notamment les relations bilatérales et la reprise post-pandémie. Le même mois, la sous-secrétaire adjointe Kelly Keiderling s’est également rendue à Katmandou.

La visite de Lu et Keiderling intervient alors que les États-Unis et le Népal marquent 75 ans de relations diplomatiques. La Chine a lancé la BRI en 2013 pour financer des projets d’infrastructure à travers le monde, tirant parti de ses réserves de change de 3,21 billions de dollars pour renforcer l’influence mondiale de Pékin.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a également exprimé l’espoir de travailler en étroite collaboration avec le ministre des Affaires étrangères Khadka, nommé en septembre, sur des questions d’intérêt mutuel.

Sur le front bilatéral Inde-Népal, l’année 2021 s’est terminée sur une note positive avec Jaishankar en décembre annonçant que la reconstruction de 50 000 maisons, détruites lors du tremblement de terre au Népal en 2015, dans les districts de Gorkha et Nuwakot sous l’aide de l’Inde était achevée.

S’adressant à la Conférence internationale virtuelle sur la reconstruction du Népal, Jaishankar a souligné que l’Inde s’efforcera toujours sans hésiter de soutenir le peuple népalais chaque fois qu’elle y sera invitée.

« Notre partenariat témoigne également de la pérennité et de la solidité des liens entre nos deux grands pays », a-t-il déclaré.

L’arène politique a vu le principal parti d’opposition népalais, le CPN-UML, réélire à une écrasante majorité l’ancien Premier ministre Oli, 70 ans, à la tête du plus grand Parti communiste du pays pour la deuxième fois en novembre.

En décembre, le quintuple Premier ministre Deuba a été réélu président du Congrès népalais au pouvoir – le plus grand parti démocratique du pays – pour un deuxième mandat consécutif de quatre ans après avoir battu son rival Shekhar Koirala lors du second tour.

