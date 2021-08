Le Nest Hub de Google fait son chemin vers les chambres d’hôtel Legoland en Californie et à New York

in

L’année dernière, Google a présenté une nouvelle solution d’accueil offrant une première expérience vocale mains libres avec Google Assistant. La solution, qui est déjà disponible dans plusieurs hôtels aux États-Unis et au Royaume-Uni, s’étend désormais aux hôtels Legoland. Les clients peuvent désormais accéder au « meilleur de Google » à la fois au Legoland Hotel et au Legoland California Resort, ainsi qu’au nouveau Legoland Hotel au Legoland New York Resort.

Vous pouvez utiliser Google Assistant sur le meilleur écran intelligent de Google dans les hôtels Legoland pour trouver de l’aide auprès du personnel de l’hôtel, écouter les actualités, obtenir des informations sur le parc, recevoir des recommandations de restaurants locaux du concierge de l’hôtel, régler une alarme et consulter la météo. Vous pourrez également faire une visite YouTube du parc à thème Legoland sur le Nest Hub avant votre visite. Les invités internationaux peuvent utiliser l’assistant comme interprète jusqu’à 30 langues.

Vous n’aurez pas besoin de vous connecter à l’appareil pour commencer à utiliser ces fonctionnalités, ce qui signifie qu’aucune activité ne sera liée à votre compte Google. Le Nest Hub n’a pas non plus de caméra et le microphone peut être facilement désactivé à l’aide de l’interrupteur physique. Google indique également que toutes les activités sont automatiquement effacées de l’appareil lorsqu’il est réinitialisé pour le prochain invité.

