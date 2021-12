Le Nest Hub Max pourrait bientôt devenir le deuxième écran intelligent de Google à exécuter Fuchsia

Le système d’exploitation insaisissable est testé en interne sur l’appareil

Lorsqu’on leur demande de nommer les systèmes d’exploitation fabriqués par Google, la plupart des gens s’arrêtent probablement après deux heures : Android sur les smartphones et Chrome OS sur les ordinateurs portables. Mais seul un type particulier de Google pur et dur se souviendra de Fuchsia. Le système d’exploitation insaisissable était autrefois considéré comme une sorte de remplacement d’Android, et après de nombreux développements discrets, il a finalement atterri sur les écrans intelligents Nest Hub de 1re génération sans beaucoup de fanfare. Maintenant, il se prépare à se diriger vers davantage d’appareils pour la maison intelligente de Google, à commencer par le Nest Hub Max.

Selon un commentaire sur le Fuchsia Gerrit, Google teste les versions dogfood du système d’exploitation sur « Sherlock », qui est le nom de code du Nest Hub Max. Pour corroborer davantage cela, la société a confirmé à 9to5Google que les tests avaient commencé. Ici, « f6 » fait référence à la dernière version jalon de Fuchsia, la version 6.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

La mise à jour Fuchsia du Nest Hub d’origine n’était pas particulièrement énorme – Google est resté assez silencieux à ce sujet, même lors de sa sortie. Honnêtement, la plupart des propriétaires n’ont probablement pas remarqué que quoi que ce soit s’est passé, car la mise à jour n’a changé aucune fonctionnalité, ni même l’interface utilisateur, puisque l’expérience d’affichage intelligent est simplement construite sur le dessus à l’aide de Flutter. Il y a de fortes chances que nous examinions une situation similaire avec le Nest Hub Max.

Cela deviendrait le deuxième appareil de vente au détail à exécuter Fuchsia une fois que la mise à jour aura quitté les tests et commencera à être déployée sur les appareils des utilisateurs. Nous pourrions éventuellement voir Fuchsia sur les ordinateurs portables et les smartphones à un moment donné, mais pour l’instant, nous devrons nous contenter d’écrans intelligents.

Les remises sur les caméras de sécurité intelligentes d’ANNKE vous aideront à tenir les pirates du porche à distance cette saison des vacances

Cet article est sponsorisé par ANNKE

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (193 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright