Le net consolidé de JSW Energy au T2FY22 baisse de 5,5% sur les frais d’intérêt ponctuels

Alors que la production globale au T2FY22 à partir du thermique, des énergies renouvelables et de l’hydroélectricité a augmenté de 2% en glissement annuel pour atteindre 6 786 millions d’unités, le PLF thermique au cours du trimestre de juillet à septembre a augmenté de 61% par rapport à 59% il y a un an, a déclaré Jain.

Le bénéfice net consolidé de JSW Energy dirigé par Sajjan Jindal pour le trimestre juillet-septembre a chuté de 5,52% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 336,62 crore, manquant les estimations de Bloomberg en raison d’un paiement anticipé unique et d’un coût financier non amorti de Rs 92 crore, le l’entreprise a dit.

Ajustant pour un coût financier exceptionnel vers un prêt à terme en roupies pour le projet hydroélectrique, le bénéfice net pour le trimestre de septembre s’élevait à Rs 414 crore contre Rs 356 crore il y a un an.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, le coût du carburant a augmenté de 3 % en glissement annuel pour atteindre 869 crores de roupies, ce qui a entraîné des ventes d’électricité stables à long terme. Elle a également impacté le résultat d’exploitation ou (Ebitda) du producteur d’électricité. L’Ebitda a légèrement augmenté de 0,53% sur un an à Rs 929,76 crore et les marges d’exploitation ont chuté de 253 points de base à 44,54%.

Le coût du carburant a augmenté en raison de la production plus élevée et des prix du carburant plus élevés au niveau de l’entité autonome, a déclaré la société.

Cependant, le chiffre d’affaires total de JSW Energy au T2FY22 a augmenté de 12% en glissement annuel à Rs 2237,36 crore soutenu par une augmentation de 116% en glissement annuel des ventes à court terme en grande partie de l’usine de Vijaynagar. Les ventes totales à court terme se sont élevées à 236 millions d’unités au T2FY22 contre 110 millions d’unités il y a un an. Les ventes à long terme au cours du trimestre ont légèrement augmenté pour atteindre 6 201 millions d’unités, contre 6 194 millions d’unités il y a un an.

Prashant Jain, directeur général adjoint de JSW Energy, a déclaré à FE que les revenus et la production de la société avaient tous deux augmenté au cours du trimestre sur un marché à court terme solide. « Nous avons été les principaux participants sur le marché à court terme au cours du trimestre. La majorité de la contribution provient de notre usine de Vijaynagar, et compte tenu de la demande sur le marché à court terme, la vente se poursuivra probablement également au cours du trimestre de décembre », a déclaré Jain.

Les créances globales au T2FY22 au niveau de l’entreprise ont diminué de 19% en glissement annuel et de 7% en glissement trimestriel (séquentiellement), a ajouté Jain.

La dette nette sur capitaux propres au 30 septembre 2021 était de 0,41 fois, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient plus élevés de 1 736 crores de Rs par rapport à 811 crores de Rs il y a un an.

