Le net consolidé de Tata Steel bondit plus de 7 fois

Tata Steel a annoncé jeudi une augmentation de 7,5 fois de son bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. La forte augmentation des bénéfices a été soutenue par des réalisations et des ventes plus élevées de l’entité singapourienne NatSteel Holdings, alors même que les livraisons d’acier ont diminué de façon saisonnière. -quartier faible.

Les ventes nettes de la société pour la période ont augmenté de 55% en glissement annuel pour atteindre 60 283 crores de roupies. Les livraisons d’acier ont diminué de près de 7 % en glissement annuel au cours du trimestre à 7,39 millions de tonnes. Le volume des ventes du segment automobile a augmenté de 18 % en séquentiel, malgré la faiblesse due à la pénurie de semi-conducteurs dans le secteur.

L’Ebitda consolidé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 163% en glissement annuel, tandis que les marges d’Ebitda ont presque doublé pour atteindre 27,5% en glissement annuel. Les données financières autonomes de Tata Steel ont enregistré l’Ebitda ajusté trimestriel le plus élevé jamais enregistré à Rs 13 574 crore avec une croissance de 2,3 fois en glissement annuel. Les produits longs de Tata Steel ont enregistré un Ebitda trimestriel de Rs 302 crore.

Les revenus de Tata Steel Europe ont augmenté de 50 % en glissement annuel pour atteindre 2 108 millions de livres sterling au T2FY22. L’Ebitda s’est amélioré de 2,2 fois en glissement trimestriel à 328 millions de livres sterling, ce qui se traduit par un Ebitda par tonne de 153 livres sterling. La dette brute de la société a diminué à Rs 78 163 crore avec des remboursements de Rs 11 424 crore au cours du premier semestre de l’exercice en cours. La dette nette a diminué à Rs 68 860 crore. La dette nette sur Ebitda s’est améliorée à 1,21x et la dette nette sur fonds propres s’est établie à 0,79x.

Le flux de trésorerie disponible consolidé était de Rs 3 322 crore au cours du trimestre malgré une augmentation du fonds de roulement de Rs 3 889 crore et le paiement de dividendes de Rs 3 020 crore. La société a réalisé une dépense en capital de 2 191 crores de roupies au cours du trimestre avec des travaux en cours sur l’usine de granulés, le complexe de laminoirs à froid et l’expansion de 5 MTPA à Kalinganagar.

TV Narendran, président-directeur général et directeur général de Tata Steel, a déclaré que la solide performance trimestrielle de la société s’explique par l’amélioration des résultats dans les principales zones géographiques et malgré un trimestre saisonnier plus faible. « Nous continuons de générer une croissance relutive de valeur dans nos segments choisis et notre performance dans des segments clés tels que l’automobile a été très robuste malgré le secteur touché par la pénurie de semi-conducteurs. Nos opérations européennes ont également enregistré de solides performances soutenues par une forte amélioration des réalisations. Nous sommes attentifs aux prix élevés du charbon et au coût élevé de l’énergie en tant que principaux risques pour les marges à l’avenir ».

Koushik Chatterjee, directeur exécutif et directeur financier de Tata Steel, a déclaré : « Les flux de trésorerie d’exploitation continuent d’être solides malgré la pression sur le fonds de roulement en raison de l’effet des prix sur l’augmentation du prix du charbon ces derniers mois. Nous avons signé et clôturé la cession de notre participation à 100 % dans NatSteel Holdings au cours de ce trimestre pour réaliser environ 1 200 crore de Rs, ce qui a entraîné un gain réalisé de 720 crore de Rs pour le trimestre ».

Chatterjee a ajouté que la société visait également un désendettement supplémentaire et agressif au second semestre. « Les indicateurs financiers de la société sont désormais à des niveaux de qualité investissement et nous sommes heureux de noter que Standard & Poor a amélioré Tata Steel au niveau de qualité investissement de BBB-« , a-t-il déclaré.

