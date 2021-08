Le net de Byju augmente de 150% au cours de l’exercice 2020 alors que de plus en plus d’étudiants s’inscrivent

in

La société, qui a dirigé les accords de financement dans l’espace edtech local, a alloué la majeure partie du capital à des fusions et acquisitions appropriées, ayant déjà dépensé plus de 2 milliards de dollars en acquisitions jusqu’à présent cette année.

Byju’s a vu son bénéfice net passer à 50,76 crores de Rs au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, contre 20,16 crores de Rs affichés au cours de l’exercice 2019, enregistrant une augmentation de plus de 150 %, selon les documents RoC de la société provenant de la plate-forme de veille économique Tofler.

Les revenus totaux ont augmenté de 81,38% en glissement annuel pour atteindre 2 433,82 crores de roupies au cours de l’exercice 20. Les revenus ont été aidés par une augmentation des autres revenus qui ont considérablement augmenté pour atteindre 323,80 crores de Rs au cours de l’exercice 20, contre 60,72 crores de Rs il y a un an. Les dépenses totales de la société de technologie électronique, cependant, ont grimpé à 2 383,06 crores de Rs au cours de l’exercice 20, contre 1 321,64 crores de Rs au cours de l’exercice 19.

Évalué à 16,5 milliards de dollars, Byju’s est soutenu par une multitude d’investisseurs de renom, dont General Atlantic, l’Initiative Chan-Zuckerberg, Naspers, Silver Lake et Tiger Global. Les entreprises de technologie de l’éducation ont connu un boom des abonnements au milieu de la pandémie, alors que de plus en plus d’étudiants se sont inscrits à des cours en ligne pour compléter l’enseignement scolaire restreint. Byju affirme avoir ajouté 45 millions de nouveaux étudiants en seulement six mois pendant le verrouillage.

Plus tôt cette année, la société a levé près de 1,5 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs, dont B Capital Group du cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, UBS Group et Blackston par tranches. En 2020, Byju’s a récolté plus d’un milliard de dollars auprès des investisseurs.

