Le net de CIL au premier trimestre augmente de 52% en raison d’une demande accrue

CIL a déclaré un bénéfice par action de Rs 5,14 au cours du trimestre contre Rs 3,37 au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Le mineur de PSU Coal India (CIL) a signalé mardi une augmentation de 52% de son bénéfice net consolidé pour le premier trimestre de l’exercice en cours à 3 174,14 crores de Rs.

La hausse des bénéfices s’explique par l’amélioration de l’approvisionnement en charbon du secteur de l’électricité, une réalisation accrue des ventes aux enchères électroniques et un appétit globalement plus élevé pour le charbon depuis le début de l’exercice par rapport à la situation de la demande au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Le bénéfice net de CIL au cours du premier trimestre du dernier exercice était de 2 077,51 crores de roupies, principalement touché par la baisse de la demande du secteur de l’électricité à la suite de Covid-19.

Alors que le revenu total est en hausse de 35% à Rs 25 963,12 crore pour la période sous revue par rapport à la même période de l’exercice précédent, le revenu d’exploitation a augmenté de 36% à Rs 25 282,15 crore pour le trimestre contre Rs 18 486,77 crore au cours de la même période l’exercice précédent.

Les dépenses ont également augmenté de 31% à Rs 21 626,48 crore, bien que cela n’ait eu aucun impact négatif sur le bénéfice net de l’entreprise. La société a déclaré un bénéfice avant impôts de Rs 3 174,14 crore pour le trimestre sous revue contre un PBT de Rs 2 800,13 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, soit une augmentation de près de 55%.

