Le net de Hindalco a triplé pour atteindre 1 928 crore de Rs, dopé par les activités de Novelis

Le ratio d’endettement net consolidé sur EBITDA s’est considérablement amélioré pour s’établir à 2,59 fois le 31 mars, après un sommet de 3,83 fois le 30 juin 2020.

Hindalco Industries a battu les estimations des analystes sur tous les fronts en rapportant une augmentation presque triplée d’une année sur l’autre de son bénéfice net consolidé de Rs 1 928 crore pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Les bénéfices ont été tirés par de solides performances aux États-Unis. -armer Novelis et les activités d’aluminium en Inde dans un contexte de forte flambée des prix de l’aluminium dans le monde.

Les revenus d’exploitation consolidés de la société ont augmenté de 38% en glissement annuel à Rs 40 507 crore au cours du trimestre. Il y a eu une forte hausse de l’EBITDA consolidé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), qui a grimpé de 40% en glissement annuel à 5 ​​845 crores de roupies, grâce à une performance record de l’activité aluminium en Inde et de Novelis.

«Les résultats ont été tirés par une solide performance des activités aluminium de Novelis et de l’Inde, soutenues par des volumes plus élevés et un meilleur mix de produits, des coûts d’intrants plus faibles, une stabilité des opérations et des actions de réduction des coûts», indique un communiqué de la société.

Novelis a annoncé son meilleur résultat d’exploitation ajusté trimestriel de 505 millions de dollars, en hausse de 32% en glissement annuel grâce à un volume organique plus élevé, à des avantages métalliques favorables et à une contribution de 60 millions de dollars à l’EBITDA de l’activité acquise d’Aleris. Le BAIIA ajusté par tonne a augmenté de 9% en glissement annuel pour s’établir à 514 $.

Les activités en Inde ont également enregistré un trimestre record de bénéfices. L’EBITDA de l’industrie indienne de l’aluminium a atteint un niveau record de 1 610 crores de roupies au cours du trimestre, en hausse de 54% en glissement annuel. La marge d’EBITDA de 27% a été la plus élevée des 12 derniers trimestres. Bien que la production d’aluminium métallique à 316 KT ait été inférieure de 3% en glissement annuel, les ventes de métal aluminium ont augmenté de 5% à 329 KT au cours du trimestre.

Les revenus de l’activité cuivre ont été favorablement impactés par la hausse des prix mondiaux du cuivre, qui était en hausse de 80% en glissement annuel à Rs 8 508 crore. Cependant, l’EBITDA de l’entreprise a chuté de 33% à Rs 269 crore.

Commentant la performance, Satish Pai, directeur général d’Hindalco, a déclaré: «Nos résultats records du quatrième trimestre ont encore renforcé notre bilan, absorbant l’acquisition d’Aleris et rétablissant le ratio dette nette / EBITDA consolidé aux niveaux d’avant l’acquisition. Au quatrième trimestre, nos activités en Inde ont continué de croître avec une demande supérieure aux niveaux d’avant Covid ».

La dette brute de Hindalco a diminué de Rs 18 187 crore et la dette nette a chuté de Rs 14 883 crore au 31 mars 2021, par rapport à son sommet le 30 juin 2020. un pic de 3,83 fois le 30 juin 2020.

La société a déclaré que les travaux d’intégration d’Aleris se poursuivent avec des synergies de coûts de combinaison à taux d’exploitation de 79 millions de dollars réalisées jusqu’à la fin du quatrième trimestre de l’exercice21. L’inauguration du nouveau projet Cold Mill de Novelis, d’une valeur de 325 à 375 millions de dollars, à Zhenjiang, en Chine, est attendue à la mi-FY22. En outre, l’expansion des installations de recyclage, de moulage et de laminage de Novelis à Pinda, au Brésil, est en bonne voie, avec une mise en service prévue d’ici la fin de l’exercice 22.

