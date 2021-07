Le net de la Bank of Maharashtra bondit de 106% au premier trimestre

in

Le NPA brut de la banque a baissé à 6,35% en juin 2021, contre 10,93 % l’an dernier.

La Bank of Maharashtra (BoM) a annoncé jeudi une augmentation de 106% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 208 crore au cours du trimestre de juin. La marge nette d’intérêts de la banque s’est améliorée à 3,05 % contre 2,43 % au trimestre correspondant de l’année dernière. Son revenu net d’intérêts a augmenté de 29% pour atteindre 1 406 crores de roupies au cours du trimestre, contre 1 088 roupies au cours du premier trimestre de l’exercice 21. Les actifs non productifs nets (APM) ont diminué de 188 points de base à 2,2 % contre 4,10 % l’an dernier.

Le NPA brut de la banque a baissé à 6,35% en juin 2021, contre 10,93 % l’an dernier. Le taux de couverture des provisions de la banque s’améliore à 90,70% contre 85,62 % l’an dernier. Au cours du trimestre, la banque a fourni à Covid-19 une provision de Rs 285 crore, portant le total des provisions de Covid à Rs 1 000 crore.

Le bénéfice d’exploitation de la banque a augmenté de 56% pour atteindre 1 110 crore de roupies. Le coût des fonds de la banque réduit de 58 points de base. Les avances brutes ont augmenté de 14,46 % pour atteindre 1 10 592 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22, les prêts aux particuliers augmentant de 19,35 % pour atteindre 28 871 crores de roupies en raison de la hausse des prêts immobiliers et automobiles.

Les revenus nets du premier trimestre de l’exercice 22 se sont améliorés de 44 % pour atteindre 2 097 crores de roupies. Les revenus basés sur les frais de la banque ont augmenté de 68% en glissement annuel pour atteindre 245 crore de roupies.

Les revenus autres que d’intérêts ont augmenté de 87% pour atteindre 691 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 47,05 % au T1FY22 contre 51,25 % au T1FY21.

Le PDG de la banque, AS Rajeev, a déclaré que la banque avait bien performé sur tous les paramètres.

La restructuration avait aidé la banque à améliorer ses performances et il était convaincu que la banque continuerait sur cette voie et serait encore plus performante. Les grosses avances de billets avaient mal tourné, la banque a donc traversé une période difficile, mais maintenant, elle s’est retournée, a déclaré Rajeev.

Deux de ces expositions sont au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT). Le compte de développeur DSK appartient à NCLT et il a reçu deux demandes d’investisseurs potentiels qui étaient en cours de traitement et seraient finalisées sous peu, a-t-il déclaré.

Dans le cas de Videocon, la banque a saisi le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) car la valeur offerte par la société du groupe Vedanta, Twin Star, était faible.

Comme l’affaire était en instance, il n’a pas voulu en discuter davantage et a déclaré qu’ils suivraient tout ce qui serait décidé par les tribunaux. Cette résolution prévoyait une décote de 95%, donc BoM, SIDBI et IFIC ont déplacé NCLAT.

