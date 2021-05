Le net de la banque Kotak Mahindra bondit de 33% à 1,682 crore de Rs

(Image représentative)

La banque Kotak Mahindra a annoncé lundi un bond de 33% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 1 682 crore pour le trimestre terminé en mars en raison de la hausse du revenu net d’intérêts (NII). La banque a été en mesure d’enregistrer une croissance de son résultat net malgré un bond de 181% en glissement trimestriel (qoq) et de 13% en glissement annuel des provisions à 1 179 crore de roupies. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 25% en glissement annuel à Rs 3 407 crore alors que le revenu net d’intérêts (NII) a augmenté de 8% en glissement annuel à Rs 3 843 crore.

Uday Kotak, MD et PDG, a déclaré: «J’espère que la situation de Covid-19 est de courte durée et que ce sera comme au Royaume-Uni, où elle a fortement augmenté, puis a fortement baissé aussi. La banque a décidé de limiter le déploiement des employés dans des activités non essentielles, y compris les collectes physiques pendant au moins une semaine, en raison de la situation Covid-19. «Oui, c’est un risque que la banque prend à court terme, mais le bilan des personnes est plus important pour nous», a déclaré Kotak.

Nouvelles connexes

Les marges nettes d’intérêt (NIM) ont reculé de 33 points de base (pb) en glissement annuel et de 12 pb en séquentiel à 4,39%.

La qualité des actifs s’est améliorée au cours du trimestre de mars. Le ratio des actifs non performants bruts (NPA) s’est amélioré de 2 pb à 3,25%, par rapport aux NPA bruts pro forma de 3,27% au trimestre précédent. De même, le ratio NPA net s’est amélioré de 3 pb à 1,21% contre 1,24% au trimestre de décembre. Les prêteurs avaient déclaré des NPA sur une base pro forma au cours du trimestre de décembre en raison du blocage de la cour suprême sur la déclaration des NPA.

Les revenus des honoraires et des services ont augmenté de 23% par trimestre et de 9% en glissement annuel à Rs 1 378 crore. Dans l’ensemble, les autres revenus ont augmenté de 31% en glissement annuel à Rs 1 949 crore.

Les avances ont augmenté de 4,5% en glissement annuel et de 1,8% en glissement annuel à Rs 2,23 lakh crore. Le prêteur a enregistré une croissance de 10% en glissement annuel du crédit immobilier. La banque n’envisage pas d’augmenter les taux des prêts immobiliers pour le moment. Il continue d’être prudent dans le commerce de détail non garanti.

Les dépôts ont augmenté de 6% en glissement annuel et séquentiellement à Rs 2,8 lakh crore. Le ratio du compte d’épargne en compte courant (CASA) au 31 mars 2021 s’établit à 60,4%, contre 56,2% au trimestre de mars de l’année dernière.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (RCA) s’établit à 22,3% avec un ratio CET1 de 21,4% à fin mars 2021.

Le conseil a recommandé un dividende de 0,9 Rs par action pour l’exercice clos le 31 mars 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires.

