Le net de l’ONGC augmente de 230% à Rs 18 749 crore sur les gains fiscaux

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a déclaré un bénéfice de Rs 18 749,2 crore sur une base consolidée pour le trimestre terminé en septembre, 230,4% de plus que le bénéfice réalisé au cours de la même période il y a un an, principalement sur la production de pétrole et de gaz gérée par l’État. société optant pour un régime fiscal inférieur qui a entraîné une réduction de l’incidence fiscale de 8 715,7 crores de roupies. Vendredi, le conseil d’administration de la société a également déclaré un dividende intérimaire de 5,50 roupies sur chaque action de capital de 5 roupies pour l’exercice 22.

La société, qui produit environ 65% du pétrole brut national, a fourni 5,5 millions de tonnes (MT) de pétrole brut au cours du trimestre à partir de ses champs pétrolifères vieillissants, enregistrant une baisse annuelle de 3,8%.

Sa production de gaz naturel a chuté de 7 % en glissement annuel (en glissement annuel) à 5,5 milliards de mètres cubes. Sur une base autonome, la réalisation d’ONGC à partir du pétrole brut de ses champs désignés a augmenté de 67,6 % à 69,4 $ le baril au cours du trimestre de septembre, par rapport à la période de l’année précédente.

Les revenus bruts ont augmenté de 44,3% en glissement annuel à Rs 1,2 lakh crore au cours du trimestre, tandis que les dépenses ont augmenté de 46,2% à Rs 1,1 lakh crore.

Comme FE l’a récemment rapporté, le ministère du pétrole et du gaz naturel de l’Union (MoPNG) a demandé à ONGC d’envisager de céder 60 % de sa participation dans les plus grands actifs pétroliers et gaziers du pays dans l’offshore de Mumbai. Soulignant que la contribution d’ONGC à la consommation de pétrole brut du pays a « diminué de manière drastique à un maigre 9 % » au cours de l’exercice 21, le MoPNG a déclaré qu’« il est urgent pour ONGC de préparer un plan énergétique de 25 ans pour rester un porte-drapeau sur front de l’énergie », ajoutant que pour étendre le secteur de l’exploration dans le pays et augmenter l’efficacité de son propre capital, ONGC doit céder ses bras de forage et de services de puits par divers modes, y compris les start-ups et les fiducies d’investissement.

Sur le front de la production de gaz naturel, la production a commencé le 31 août à partir du gaz en eau profonde U1B d’ONGC situé dans le bloc KG-DWN 98/2, qui a une production de pointe estimée à 1,2 million de mètres cubes standard par jour.

En raison des tarifs mondiaux élevés du gaz au comptant, le prix plafond du gaz produit à partir de gisements aussi difficiles a été relevé de 69 % à 6,13 $/mbtu par le gouvernement, à compter du T3FY22. La société a déclaré que la production de pétrole brut et de gaz avait diminué au cours de la période actuelle. année principalement en raison des conditions restrictives créées par le cyclone Tauktae et l’impact de Covid.

