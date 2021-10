Le net d’Equitas SFB baisse de 60 % en raison d’un provisionnement plus élevé

Le revenu total s’élevait à Rs 991 crore, contre Rs 852 crore, soit une augmentation de 16%.

Equitas Small Finance Bank (Equitas SFB) a annoncé vendredi une baisse de 60% de son bénéfice net à Rs 41 crore pour le deuxième trimestre, contre Rs 103 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent, principalement en raison des provisions constituées sur la restructuration comptes. Le revenu total s’élevait à Rs 991 crore, contre Rs 852 crore, soit une augmentation de 16%.

Le NPA brut était de 4,64 % au T2FY22, contre 4,58 % au trimestre précédent et 2,39 % au T2FY21. Le NPA net s’est établi à 2,37 % au cours du trimestre sous revue, contre 2,29 % au T1FY22 et 1,09 % au T2FY21. Le ratio de couverture des provisions s’établit à 50,09 %, selon un communiqué de la banque.

PN Vasudevan, directeur général et PDG, a déclaré : « En l’absence de verrouillage et de propagation du virus largement sous contrôle, la banque a enregistré une amélioration de ses performances. Alors que le GNPA global est resté stable par rapport au premier trimestre, l’efficacité de la collecte s’est améliorée, entraînant une réduction des cas en retard entre un et 90 jours. »

Les avances au T2FY22 étaient de Rs 18 978 crore, une croissance de 13% en glissement annuel et environ 81,44% des avances étaient des prêts garantis. Forte reprise de la demande de crédit constatée sur l’ensemble des produits. La banque a eu le décaissement trimestriel le plus élevé de Rs 3 145 crore au T2FY22, a-t-il déclaré.

Le total des avances restructurées s’élevait à Rs 1401 crore, ce qui représente environ 7% des avances brutes, et la banque a porté une provision de Rs 196 crore vers le livre restructuré.

