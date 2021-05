Le net du HDFC augmente de 42% grâce à la hausse des revenus d’intérêts

Le ratio coûts / revenus s’est établi à 7,7%, contre 9,0% à la même période l’an dernier.

Le prêteur hypothécaire Housing Development Finance Corporation (HDFC) a annoncé vendredi un bond de 42% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à 3180 crores de roupies pour le trimestre clos en mars 2021 grâce à la hausse du revenu net d’intérêts (NII).

Le NII a augmenté de 14% en glissement annuel à Rs 4 065 crore. Le résultat net a augmenté malgré une augmentation de 19% en glissement annuel des provisions à Rs 13 025 crore. Le prêteur a fourni sur une base prudente par rapport aux exigences réglementaires de porter une provision totale de Rs 5,491 crore pendant Q4FY21.

Keki Mistry, vice-président et chef de la direction, a déclaré: «La deuxième vague et les verrouillages partiels ont apporté de nouveaux défis, mais étant donné la numérisation de nos opérations ainsi que les enseignements de l’année écoulée, nous sommes convaincus que nous sommes bien équipés pour affronter l’année. en avant.” La demande de prêts immobiliers est restée forte en raison des taux d’intérêt bas, des prix de l’immobilier plus doux, des taux de droit de timbre concessionnels dans certains États et des incitations fiscales continues sur les prêts immobiliers, a déclaré Mistry.

La marge nette d’intérêt (NIM) pour le trimestre a augmenté de 10 points de base (pb) sur une base séquentielle ainsi qu’en glissement annuel à 3,5%. Le spread sur le carnet de crédit individuel était de 1,93% et sur le carnet non individuel de 3,22%.

L’efficacité de recouvrement des prêts individuels en mars 2021 s’établit à 98,0% contre 96,3% en septembre 2020.

Les décaissements de prêts individuels ont augmenté de 60% par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Le mois de mars 2021 a connu les niveaux les plus élevés en termes de recettes, d’approbations et de décaissements individuels, selon le prêteur. De même, la croissance des prêts immobiliers a été observée à la fois dans le segment du logement abordable et dans les propriétés haut de gamme.

La qualité des actifs a subi une certaine pression au cours du trimestre de mars. Le ratio des prêts improductifs bruts a augmenté de 7 points de base à 1,98%, contre 1,91% au trimestre de décembre sur une base pro forma pour les prêts improductifs bruts. Les prêteurs avaient déclaré des NPA sur une base pro forma au cours du trimestre de décembre en raison du blocage de la cour suprême sur la déclaration des NPA.

Le ratio coûts / revenus s’est établi à 7,7%, contre 9,0% à la même période l’an dernier. «La réduction du ratio coût / revenu au cours de l’année est attribuée aux verrouillages et restrictions induits par Covid-19, entraînant ainsi une baisse des dépenses engagées pour les déplacements et les moyens de transport, les frais d’électricité et les initiatives de numérisation ont réduit les dépenses telles que l’impression, la papeterie et les frais postaux. frais », a déclaré HDFC.

Le ratio de solvabilité du prêteur s’établit à 22,2% à la fin du trimestre de mars, contre l’exigence réglementaire minimale de 14%.

Le conseil d’administration de HDFC a approuvé un dividende d’une valeur de Rs 23 / action d’une valeur nominale de Rs 2. Le conseil a également approuvé la collecte de fonds par le biais de débentures non convertibles (NCD) ou de tout instrument hybride d’une valeur maximale de Rs 1,25 lakh crore sur une base de placement privé. Pendant ce temps, Keki Mistry, vice-président et directeur général du financier immobilier, a été reconduit pour trois ans, sous réserve de l’approbation des actionnaires.

