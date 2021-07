Le net du premier trimestre de la Banque fédérale baisse de 8,3% en raison d’une augmentation des provisions

in

Les provisions et les imprévus se sont élevés à Rs 641.83 crore, contre Rs 394.62 crore au cours de la période de l’année dernière. Le ratio de couverture des provisions (y compris les réductions de valeur techniques) s’est sensiblement renforcé et s’établit à 78,66 %.

La Banque fédérale a annoncé vendredi une baisse de 8,3% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 367,29 crore pour le premier trimestre de l’exercice en cours, principalement en raison d’un provisionnement plus élevé pour les créances douteuses. Le prêteur avait déclaré un bénéfice net de Rs 400,77 crore au cours de la période de l’année dernière et Rs 477,81 crore au T4FY21.

La qualité des actifs s’est détériorée, le NPA brut en pourcentage des avances brutes passant à 3,50 %, contre 3,41 % au T4FY21 et 2,96 % l’année précédente. Le ratio NPA net a également augmenté à 1,23 %, contre 1,19 % au trimestre précédent et 1,22 % au trimestre comparable de l’exercice précédent.

Les provisions et les imprévus se sont élevés à Rs 641.83 crore, contre Rs 394.62 crore au cours de la période de l’année dernière. Le ratio de couverture des provisions (y compris les réductions de valeur techniques) s’est sensiblement renforcé et s’établit à 78,66 %.

Shyam Srinivasan, directeur général et PDG, a déclaré que la politique de provisionnement continue d’être très prudente afin que le bilan reste solide. «Pour Rs 640 crore de nouveaux dérapages au cours du trimestre, nous avons provisionné Rs 460 crore comme choix. Même dans les prêts d’or, qui sont sécurisés à 100 %, nous avons provisionné 65 %. Notre livre non garanti est très marginal. Il n’y a pas de dérapages grossiers », a-t-il déclaré.

La banque a enregistré le bénéfice d’exploitation le plus élevé jamais enregistré de 1 135,18 crore de roupies au cours du trimestre, soit 22% de plus en glissement annuel. Les revenus nets d’intérêts ont augmenté de 9,41 % pour atteindre 1 418,43 crores de roupies, tandis que les autres revenus ont augmenté de 33,13 % pour atteindre 650,15 crores de roupies.

L’activité totale de la banque a atteint Rs 299 158,36 crore, enregistrant une croissance annuelle de 8,30%. Le total des dépôts a atteint Rs 169 393,30 crore, enregistrant une croissance de 9,33%. Les avances nettes ont augmenté de 6,98% pour atteindre Rs 129 765 crore. Du côté des actifs, les prêts en or ont enregistré une croissance de 53,90% pour atteindre Rs 15 764 crore.

« L’environnement externe continue d’être difficile. Cependant, nous avons réussi à maintenir notre élan d’exploitation intact en réalisant notre bénéfice d’exploitation le plus élevé jamais enregistré pour le trimestre. Notre ratio CASA est à un niveau record et nous continuons à construire une franchise de responsabilité granulaire avec plus de 90 % de nos dépôts étant de nature de détail », a-t-il déclaré.

La banque a levé 916 crore de roupies en fonds propres en émettant des actions à la Société financière internationale et à ses sociétés affiliées.

Le ratio d’adéquation des fonds propres calculé selon les directives de Bâle III s’élevait à 14,64 % à la fin du trimestre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.