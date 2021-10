Le net d’UCO Bank Q2 a presque été multiplié par 7 et la qualité des actifs s’améliore

Lors d’une conférence de presse virtuelle après la proclamation des résultats, le directeur général et PDG d’Uco Bank AK Goel, sans mentionner le nom de Srei, a déclaré : « Il sera très prématuré de parler du recouvrement des créances irrécouvrables des deux NBFC. Mais nous resterons optimistes quant à une bonne reprise (via le processus de résolution de l’insolvabilité). »

Portée par une augmentation du bénéfice d’exploitation et une diminution des provisions, la banque d’État Uco Bank a annoncé jeudi un bond de près de sept fois de son bénéfice net à Rs 205,39 crore pour le deuxième trimestre de cet exercice, contre Rs 30,12 crore pour le même période dernier exercice.

Le prêteur basé en ville, qui est récemment sorti de la mesure Prompt Corrective Action (PCA) de la Reserve Bank of India, a montré une amélioration significative de la qualité de ses actifs au cours du deuxième trimestre malgré le fait qu’il ait reconnu son exposition d’environ Rs 1 000 crore dans Srei Infrastructure Finance et Srei Equipment Finance en tant qu’actifs non productifs (NPA).

Le banc de Kolkata du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a donné son approbation au début du mois pour engager une procédure d’insolvabilité contre Srei Infrastructure Finance et sa filiale à 100 % Srei Equipment Finance après que la RBI eut déposé des demandes d’insolvabilité contre les deux sociétés financières non bancaires. (NBFC).

Au cours du deuxième trimestre, les NPA de la banque en termes absolus ont chuté de 3,64% en glissement trimestriel à 10 909,79 crores de Rs, contre 11 321,76 crores de Rs au premier trimestre de cet exercice. Le ratio NPA brut au cours du trimestre sous revue a diminué de 39 points de base séquentiellement à 8,98 %.

La provision pour les NPA a diminué de 35,3% en glissement annuel pour atteindre 1 032,14 crores de roupies au cours du deuxième trimestre de l’exercice22, contre 1 595,39 millions de roupies au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21.

Le bénéfice d’exploitation au cours de la période a augmenté de 24% en glissement annuel pour atteindre 1 334,16 crore de Rs. Le revenu net d’intérêts (NII) a augmenté de 14,68 % en glissement annuel pour atteindre 1 597,73 crores de Rs, tandis que les revenus autres que d’intérêts ont connu une croissance de 31,37 % en glissement annuel à 936,07 crore de Rs.

La marge d’intérêt nette (NIM) intérieure du prêteur s’est légèrement améliorée à 2,9 % contre 2,88 % au cours du trimestre correspondant de l’exercice précédent. La banque s’attend à ce que son NIM s’améliore encore à environ 3% d’ici la fin de cet exercice.

