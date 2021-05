Le net UCO Bank Q4 passe près de cinq fois à 80 crore Rs

La banque, dans un dossier en bourse, a informé que son conseil d’administration avait approuvé la proposition de lever des fonds propres totalisant 3000 crore de Rs par le biais de divers modes tels que FPO, QIP et émission préférentielle, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires.

La banque publique UCO a annoncé jeudi un bond de près de cinq fois son bénéfice net d’une année sur l’autre à 80,03 crore Rs pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, contre 16,78 crore Rs au cours de la même période fiscale précédente, alors que son bénéfice d’exploitation augmentait. 26% en glissement annuel.

Le prêteur, qui relève toujours du cadre de mesures correctives rapides de la Banque de réserve de l’Inde, a montré une amélioration significative de la qualité de ses actifs au cours du quatrième trimestre, ses NPA en termes absolus ayant chuté de 41% en glissement annuel à 1 1351,97 crore de roupies. Le ratio NPA s’établit à 9,59%, soit 718 points de base en baisse en glissement annuel. Le ratio NPA brut a diminué de 21 points de base en glissement trimestriel, passant de 9,80%.

La banque, dans un dossier en bourse, a informé que son conseil d’administration avait approuvé la proposition de lever des fonds propres totalisant 3000 crore de Rs par le biais de divers modes tels que FPO, QIP et émission préférentielle, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. Le ratio d’adéquation des fonds propres s’établit à 13,74% (sous Bâle III), le ratio de fonds propres de niveau I de 11,14% au 31 mars.

S’entretenant avec FE, le directeur général et PDG AK Goel a attribué la forte augmentation du bénéfice net à une augmentation significative du bénéfice d’exploitation, des revenus d’intérêts et des revenus autres que d’intérêts.

Le bénéfice d’exploitation s’élevait à Rs 1 532,54 crore, contre 1 216,60 crore Rs pour la même période il y a un an. Les revenus d’intérêts nets ont augmenté de 12,6% en glissement annuel à Rs 1 412,60 crore, tandis que les revenus autres que d’intérêts ont connu une croissance de plus de 78% en glissement annuel à Rs 1 370,43 crore.

Le total des avances s’élevait à Rs 118404,81 crore au 31 mars 2021, contre Rs 114 961,44 crore au 31 mars 2020, enregistrant une croissance de 3%. À la fin du T4FY21, la marge nette d’intérêts s’établissait à 2,70, 12 pb contre 2,58% à la même période de l’EX20.

Le ratio de couverture des provisions est passé à 88,40% au 31 mars, contre 85,46% l’année précédente. La provision pour NPA a diminué de 29,33% en glissement annuel à Rs 769,81 crore, contre Rs 1 089,26 crore au cours du T4FY20.

Au cours du quatrième trimestre, les nouveaux dérapages du prêteur s’élevaient à environ Rs 2449 crore. «Les nouveaux dérapages provenaient principalement du commerce de détail, de l’agriculture, des MPME et des grandes entreprises», a déclaré Goel.

