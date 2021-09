Le Netflix des années 80 est toujours présent : les réseaux d’échange font vivre la VHS | Divertissement

in

Aux États-Unis, il existe un réseau d’échange appelé Free Blockbuster dans lequel la VHS est toujours présente malgré le fait qu’aucun film ne sort dans ce format.

Si parler de DVD est presque étrange lorsqu’on se réfère à des premières de films, le faire en VHS semblera très ancien pour beaucoup. C’était un système clé pour regarder des films à la maison grâce aux locations dans les magasins de vidéo et à la façon dont beaucoup ont commencé à décider quels films ils voulaient mettre sans dépendre des chaînes de télévision.

Le VHS a disparu il y a longtemps pour faire place au DVD, l’entreprise avec laquelle Netflix a commencé. Mais pour certains, le format n’est pas encore mort : depuis deux ans il y a un système d’échange pour ces films.

Son nom est Blockbuster gratuit en l’honneur du géant de la location des films que Blockbuster était avant sa faillite, et ils restent fidèles à la VHS même si le dernier film majeur dans ce format est sorti en 2006.

Le HSV était présent depuis plusieurs décennies et les collections de cinéphiles sont devenues très étendues. Aujourd’hui, aux États-Unis, il y a encore des fans qui achètent et accumulent des centaines de films, et qui les échangent entre eux alors que la plupart peuvent être trouvés autrement.

Free Blockbuster est basé sur l’échange de VHS via l’un des près de 70 emplois en Amérique du Nord et en Australie où les fans peuvent se rencontrer ou déposer et récupérer leurs films, comme s’il s’agissait d’un système de bookcrossing. Il a également son propre site Web avec toutes les informations à cet égard.

Nous ne savons pas en détail combien de fans utilisent ce système d’échange, bien que dans le Wall Street Journal ils aient publié que souffrent de problèmes de nom appartenant toujours à l’un des propriétaires de la célèbre chaîne de location de films.

Il est difficile de penser que cette tendance atteindra l’Espagne, il y a de moins en moins de lecteurs VHS dans les foyers et nous nous sommes habitués à regarder des films de meilleure qualité. De plus, nous supposons que ceux-ci ont souffert au fil des ans, mais nous aimerions sûrement réentendre le son qu’ils ont fait lorsqu’ils ont été insérés dans le lecteur, démarrés ou rembobinés.