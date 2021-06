Le nettoyage commence après que les fans de football ont saccagé Leicester Square

Les fans de football ont envahi Leicester Square hier, après que Londres ait refusé de créer des zones de fans officielles (Photos: . / Shutterstock)

Leicester Square a été laissé couvert de canettes de bière, de sacs en plastique et de boue après que les fans de football ont repris le West End pour le match de l’Euro 2020.

Les travailleurs de Londres ont une dure journée devant eux aujourd’hui alors qu’ils passent au crible les ordures qui ont complètement recouvert les rues de la ville.

Même après que les Écossais aient aidé à nettoyer, il y avait un énorme gâchis laissé derrière

Habituellement, les fans de football peuvent se rassembler à Trafalgar Square pour des matchs contre l’Angleterre.

Mais en raison des restrictions liées aux coronavirus, la zone a été fermée en tant que zone de fans payante pour les travailleurs clés uniquement.

Hier, des milliers de supporters écossais ont envahi la place voisine de Leicester et ont célébré le premier tournoi du pays en 23 ans.

Ils ont bu, chanté et même rempli la célèbre fontaine Shakespeare de liquide féerique pour créer des bulles qui débordaient sur le béton.

Les médias sociaux étaient jonchés de photos et de vidéos de l’armée tartan, vêtus de kilts et de maillots de football, agitant le drapeau écossais et glissant le ventre dans la rue détrempée.

À un moment donné, les fans écossais ont déclenché des fusées éclairantes rouges et ont chanté leur hymne officieux pour les fans – Oui monsieur, je peux boogie.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



Les fans sont montés dans la fontaine de Leicester Square et ont laissé des tas de déchets dans l’eau et la boue (Photo: .)



C’est la première fois que l’équipe de football d’Écosse participe au tournoi depuis 23 ans (Photo : .)



Les nettoyeurs de Londres auront une dure journée de travail devant eux aujourd’hui alors que les fans rentrent chez eux (Photo: .)



Même après que les Écossais aient aidé à nettoyer, il restait un énorme gâchis (Photo: .)

La police a finalement nettoyé Leicester Square avant la fin du match et scellé les cinq entrées du Square.

Plusieurs supporters des deux côtés ont tenté de rentrer mais la police a formé une barrière humaine l’empêchant.

Cependant, une fois le jeu terminé, des milliers de personnes sont sorties des pubs sur la place malgré l’émission d’un ordre de dispersion et d’interdiction par la police métropolitaine.

Tout au long de la nuit, 30 personnes ont été arrêtées – 25 dans le centre de Londres et cinq à Wembley où le match était organisé.

Scotland Yard a tweeté: “13 arrestations concernaient des infractions à l’ordre public, six pour ivresse et désordre, quatre pour voies de fait contre la police, trois pour voies de fait, deux liées à des drogues de classe A et une chacune pour violation d’une ordonnance de dispersion et d’une ordonnance d’interdiction.”

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Juste avant le match, alors que beaucoup s’étaient précipités dans les pubs pour assister au coup d’envoi à 20 heures, certains supporters écossais sont restés pour aider à nettoyer après eux.

Les photos montrent des hommes en kilt et en maillot de football se promenant avec les sacs Sainsbury’s, les remplissant de déchets.

Mais la quantité de détritus recouvrant les rues était trop importante et ce matin, la plupart d’entre eux étaient encore éparpillés autour de Londres.

Il y avait eu des inquiétudes concernant les rassemblements incontrôlables lorsque Londres a annoncé qu’il ne créerait aucune zone de supporters pour l’armée tartan, mais le maire Sadiq Khan était réticent à encourager les foules dans la capitale.



Des milliers de personnes se sont rassemblées à Leicester Square, suscitant des inquiétudes quant à la propagation du coronavirus (Photo : PA)



À un moment donné, la police a bouclé Leicester Square et a refusé de laisser des fans dans la région



La police a arrêté 30 personnes à Londres pour diverses infractions différentes (Photo: AP)



Certains fans écossais ont essayé d’aider à nettoyer le désordre (Photo: PA)



Il y a des vestiges des célébrations d’hier soir dans toute la ville

Sven Lister, membre du club de supporters de l’armée de Rosyth Tartan, a prédit qu’environ 20 000 fans visiteraient la ville ce week-end.

Il avait précédemment déclaré à MyLondon que le manque de zones de fans officielles laisserait l’armée tartan “errer” dans la ville.

Alors que les gens se bousculaient pour trouver des pubs avec des tables disponibles, certains lieux facturant 20 £ juste pour l’entrée, des milliers de personnes parcouraient les rues.

Des Écossais ont été vus rentrant chez eux aujourd’hui, avec de nombreux cafés, bouteilles d’eau et boissons énergisantes dans un effort probable pour soigner une gueule de bois cuisante.

L’Angleterre et l’Écosse ont terminé leur match sur un match nul et vierge.

L’Écosse affrontera ensuite la Croatie à Glasgow tandis que l’Angleterre se prépare à affronter la République tchèque à Londres, tous deux mardi.

