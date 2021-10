Le nettoyage de la rivière en Indonésie entraîne la noyade de 11 étudiants et 10 secourus

JAKARTA, Indonésie — Onze étudiants se sont noyés et 10 autres ont été secourus lors d’une sortie scolaire pour le nettoyage d’une rivière dans la province indonésienne de Java occidental, ont annoncé samedi des responsables.

Des responsables locaux ont déclaré que 150 élèves d’un lycée islamique participaient au nettoyage vendredi le long des rives de la rivière Cileueur lorsque 21 d’entre eux ont glissé dans l’eau.

« Le temps était clément et il n’y a pas eu de crue éclair », a déclaré Deden Ridwansyah, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Bandung. « Ces enfants qui se sont noyés se tenaient par la main. L’un d’eux a glissé et les autres ont suivi », a déclaré Ridwansyah.

Les résidents à proximité et une équipe de secours ont réussi à sauver 10 des étudiants, qui ont été envoyés dans un hôpital voisin.

Les sauveteurs retirent un corps de l’eau lors d’une recherche de victimes de noyade dans une rivière à Ciamis, Java occidental, Indonésie, le vendredi 15 octobre 2021. (Associated Press)

Les sauveteurs ont utilisé de gros radeaux gonflables orange pour rechercher des victimes et tous les étudiants ont été retrouvés à la fin des recherches vendredi soir.

Les étudiants ne portaient apparemment pas de vêtements de flottaison. Certains rapports ont indiqué qu’ils essayaient de traverser la rivière, qui est populaire pour le rafting et les tubes intérieurs, lorsqu’ils sont tombés dedans.

Les pluies provoquent de fréquents glissements de terrain et des crues éclair en Indonésie, où des millions de personnes vivent dans des zones montagneuses ou à proximité de plaines inondables.

En février 2020, une crue éclair a tué au moins six étudiants qui se sont noyés dans une rivière dans le district de Sleman de la province de Yogyakarta.