Le neurochirurgien de Maradona témoigne devant la justice

28/06/2021 à 21:35 CEST

Leopoldo Luque, le neurochirurgien qui a soigné Diego Maradona les semaines précédant sa mort en novembre dernier, il a déclaré ce lundi devant la justice Accusé d’un présumé « homicide simple avec intention éventuelle ».

Luque, désigné par les proches de Maradona comme son médecin de famille, était le septième et dernier prévenu qui a témoigné devant la justice dans la cause de la mort de la star du football.

Les autres enquêtés sont la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, le médecin qui a coordonné les soins à domicile Nancy Forlini, la coordinatrice des infirmières Mariano Perroni et les infirmières Ricardo Omar Almirón et Dahiana Gisela Madrid.

Ce délit prévoit une peine comprise entre 8 et 25 ans de prison.

“Aujourd’hui, il déclare. Sacada est petit. J’veux le voir emprisonné, lui et toute sa bande de blots. J’aimerais être là pour le regarder dans les yeux”, a écrit Gianinna Maradona, la fille aînée de l’ancien footballeur, sur son compte Instagram.

Luque a nié à plusieurs reprises être le médecin de famille de Maradona et a assuré que le champion du monde de 1986 au Mexique faisait attention à lui dans le domaine médical parce qu’ils étaient “des amis”.

Une autopsie du corps de l’ancien capitaine et ancienne équipe nationale argentine a déterminé qu’il était décédé des suites d’un “œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée”. Ils ont également découvert une “cardiomyopathie dilatée” dans son cœur.

Maradona souffrait de problèmes de dépendance à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre 2020 en raison d’anémie et de déshydratation et un jour plus tard, il avait été transféré dans un sanatorium. de la ville d’Olivos à Buenos Aires, où il a été opéré d’un hématome sous-dural par une équipe dirigée par Luque.

Le 11 novembre, il est sorti de l’hôpital et a déménagé dans une maison d’un quartier privé de la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre.